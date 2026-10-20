कोटा में अनोखा दशहरा: आग में जलने की जगह पैरों से रौंदा गया मिट्टी का रावण, जेठी समाज ने निभाई परंपरा
कोटा के नांता में जेठी समाज ने दशहरे पर मिट्टी के रावण को पैरों से रौंदने की रियासतकालीन परंपरा निभाई.
Published : October 20, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 1:10 PM IST
कोटा : देशभर में विजयादशमी के पावन पर्व पर जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को तीरों और पटाखों से जलाया जाता है, वहीं शिक्षा नगरी कोटा में एक बेहद अनूठी और सदियों पुरानी परंपरा जीवित है. कोटा के नांता क्षेत्र में स्थित जेठी समाज के ऐतिहासिक लिम्बजा माता मंदिर अखाड़े में मंगलवार को मिट्टी से बने विशालकाय रावण को पैरों तले कुचलकर नष्ट किया गया. इस अनूठे आयोजन में नन्हे बच्चों से लेकर वरिष्ठ और अनुभवी पहलवानों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अहंकार के प्रतीक रावण का मर्दन किया.
मंदिर की सेवा पूजा करने वाले सोहन जेठी बताते हैं कि वह लंबे समय से इस काम से जुड़े हुए हैं. समाज में रियासत काल से ही इस तरह से मिट्टी का रावण बनाने की परंपरा है. उसे कुचलना की परंपरा है. बाद में अखाड़े में कुश्ती का आयोजन किया जाता है. रौंदने के पहले लिम्बजा माता की पूजा अर्चना की जाती है. जेठी समाज के लोग अपने घरों से माता के लिए भोग लेकर आते हैं.
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मंदिर के पुजारी सोहन जेठी के अनुसार, समाज में यह रीत रियासत काल से अनवरत चली आ रही है. दरअसल, जेठी समाज मूल रूप से गुजरात के कच्छ का रहने वाला पहलवानों का समुदाय है. इतिहास के मुताबिक, कच्छ की राजकुमारी का विवाह कोटा राजघराने में हुआ था, तब राजकुमारी की सुरक्षा और सेवा के लिए जेठी पहलवान भी उनके साथ यहां आए थे. यहां आयोजित कुश्ती के विशाल दंगलों में इन पहलवानों ने अपनी असीम ताकत का लोहा मनवाया, जिससे प्रभावित होकर तत्कालीन कोटा दरबार ने उन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए यहीं बसा लिया. राजा ने उनके लिए अखाड़े और कुलदेवी लिम्बजा माता के मंदिरों की स्थापना कराई. तब से किशोरपुरा और नांता क्षेत्र में यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी निभाई जा रही है.
अखाड़े की मिट्टी से ही होता है तैयार : श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर ही रावण बनाने का कार्य शुरू हो जाता है. जिसके तहत अखाड़े की मिट्टी को खोद कर ही रावण तैयार किया जाता है. इस मिट्टी के रावण बनाने में दूध, दही, शक्कर और शहद को भी डाला जाता जाता है. ताकि मिट्टी के रावण को कुचलने के बाद उस पर होने वाले कुश्ती के दंगल में पहलवानों को चोट नहीं लगे. रावण का दैत्य जैसा विशाल रूप उभारने के लिए मिट्टी पर गेहूं के बीज बोए जाते हैं, जो नवरात्र के नौ दिनों में अंकुरित होकर हरे-भरे हो जाते हैं और पुतले को एक डरावना व विशाल आकार देते हैं.
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बनाया गया युद्ध जैसा माहौल : अखाड़े में युद्ध जैसा माहौल बनाया गया. एक तरफ माइक पर रावण की आवाज और अहंकार को बताया जा रहा था. दूसरी तरफ रणभेरी की बजाई जा रही थी. ढोल नगाड़े बज रहे थे और इसी बीच पहलवान मिट्टी के रावण को कुचल रहे थे. मंदिर के पुजारी सोहन जेठी का कहना है कि समाज की परंपरा के अनुसार लिम्बजा माता मंदिर के सामने ही अखाड़े में ही पहलवान कुश्ती करते है, लेकिन रावण बनाना नवरात्र के पहले से शुरू हो जाता है और मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता है. श्रद्धालु केवल खिड़की से ही माता के दर्शन कर पाते हैं. दशहरे के दिन कुलदेवी की विशेष पूजा-अर्चना होती है. मंदिर में रावण दहन विजयदशमी के दिन ही प्रवेश करते हैं, रावण को देखते हैं.