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कोटा में अनोखा दशहरा: आग में जलने की जगह पैरों से रौंदा गया मिट्टी का रावण, जेठी समाज ने निभाई परंपरा

पैरों से रौंदा गया मिट्टी का रावण ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : देशभर में विजयादशमी के पावन पर्व पर जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को तीरों और पटाखों से जलाया जाता है, वहीं शिक्षा नगरी कोटा में एक बेहद अनूठी और सदियों पुरानी परंपरा जीवित है. कोटा के नांता क्षेत्र में स्थित जेठी समाज के ऐतिहासिक लिम्बजा माता मंदिर अखाड़े में मंगलवार को मिट्टी से बने विशालकाय रावण को पैरों तले कुचलकर नष्ट किया गया. इस अनूठे आयोजन में नन्हे बच्चों से लेकर वरिष्ठ और अनुभवी पहलवानों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अहंकार के प्रतीक रावण का मर्दन किया.