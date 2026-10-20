Dussehra 2026 : यहां नहीं जलता रावण का पुतला, 100 साल पुरानी सीमेंट की प्रतिमा का तीर-कमान से होता है वध
रावण वध से एक दिन पहले लंका दहन का कार्यक्रम होता है. चारभुजानाथ मंदिर से ठाकुरजी की शोभायात्रा निकाली जाती है.
Published : October 20, 2026 at 10:36 AM IST
भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा क्षेत्र के रोपा गांव दशहरे पर अपनी अनूठी परंपरा के लिए विख्यात है. यहां दशहरे पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि 10 फीट ऊंची सीमेंट की स्थाई प्रतिमा का तीर-कमान से वध किया जाता है. यह परंपरा करीब 100 साल पुरानी है. इस प्रतिमा का हर वर्ष दशहरे से पहले इस पर रंग-रोगन किया जाता है. दशहरे पर्व पर पूरे ग्रामवासी यहां एकत्रित होते हैं. राम बने बालक द्वारा इस प्रतिमा का वध किया जाता है और गांव के साथ ही आसपास से लोग इस आयोजन को देखने आते हैं.
पिछले 100 साल से रोपा में रावण की प्रतिमा बना रखी है, जिसे हर साल दशहरे के मौके पर रंग-रोगन करके वध किया जाता है. इसके कारण इस गांव को अन्य ग्रामीण रावण का गांव भी कहते हैं. रावण वध से एक दिन पहले लंका दहन का कार्यक्रम होता है. इसके तहत गांव के भगवान चारभुजानाथ मंदिर से ठाकुरजी की शोभायात्रा निकाली जाती है. इसके बाद राम-लक्ष्मण की बोली लगाई जाती है. जिसके बाद हनुमान बने बाल कलाकार रावण चौक पहुंचते हैं, जहां पर लंका दहन का कार्यक्रम होता है. इसके बाद राम बने युवक द्वारा तीर-कमान से रावण वध किया जाता है.
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पंडित सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि यहां रावण की बहुत भारी महिमा है और उन्हें विद्वान माना जाता है. करीब 100 साल पहले से यहां रावण की पक्की मूर्ति बनी हुई है. यहां रावण दहन नहीं करके उसका वध किया जाता है. इस दिन यहां पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरा गांव शामिल होता है. यहां गांव वाले कोई भी ऐसा काम जो नहीं होता है उसके लिए मान्यता लेकर रावण के पास आते हैं. यहां विनती करके चढ़ावा चढ़ाते हैं.
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उन्होंने बताया कि आसपास के गांव वालों के जो भी दुख-दर्द होते हैं, वे यहां दूर होते हैं. एक साल हमारे यहां अकाल पड़ गया था और बरसात नहीं हो रही थी. तब सभी गांव वालों ने मिलकर यहां रावण के स्थान पर रात्रि जागरण किया. सुबह होते ही हमारे यहां जोरदार बरसात हो गई. उस दिन से रावण की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ गई. जो भी सुबह यहां से निकलता है वह रावण को धोक देकर जाता है. जिसकी भी कोई मनोकामना होती है वह यहां आकर रावण के सामने अपनी मनोकामना कहता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है.
बाड़मेर में रावण दहन की तैयारियां पूरी: विजयादशमी के पावन पर्व पर बुराई पर जीत का प्रतीक रावण दहन आज किया जाएगा. पर्व को लेकर बाड़मेर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार कर शहर के आदर्श स्टेडियम में खड़े कर दिए गए हैं.इन पुतलों को तैयार करने के लिए मथुरा-वृंदावन से आए 12 कारीगरों ने 5 दिन तक दिन-रात लगातार काम करने के बाद तीनों पुतलों को अंतिम रूप दिया. पुतलों को तैयार करने के बाद उन्हें कार्यक्रम स्थल पर सोमवार को देर शाम खड़ा कर दिया गया है. इसके बाद नगर परिषद और पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया. नगर परिषद के आयुक्त विवेक व्यास ने मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कार्यक्रम को लेकर की गई तैयारी की जानकारी ली.कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, डिप्टी बुधराम, शहर कोतवाल मनोज कुमार परिहार मय पुलिस टीम के साथ पहुंचे.