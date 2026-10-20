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Dussehra 2026 : यहां नहीं जलता रावण का पुतला, 100 साल पुरानी सीमेंट की प्रतिमा का तीर-कमान से होता है वध

रोपा गांव में बनी रावण की प्रतिमा ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा क्षेत्र के रोपा गांव दशहरे पर अपनी अनूठी परंपरा के लिए विख्यात है. यहां दशहरे पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि 10 फीट ऊंची सीमेंट की स्थाई प्रतिमा का तीर-कमान से वध किया जाता है. यह परंपरा करीब 100 साल पुरानी है. इस प्रतिमा का हर वर्ष दशहरे से पहले इस पर रंग-रोगन किया जाता है. दशहरे पर्व पर पूरे ग्रामवासी यहां एकत्रित होते हैं. राम बने बालक द्वारा इस प्रतिमा का वध किया जाता है और गांव के साथ ही आसपास से लोग इस आयोजन को देखने आते हैं.

पिछले 100 साल से रोपा में रावण की प्रतिमा बना रखी है, जिसे हर साल दशहरे के मौके पर रंग-रोगन करके वध किया जाता है. इसके कारण इस गांव को अन्य ग्रामीण रावण का गांव भी कहते हैं. रावण वध से एक दिन पहले लंका दहन का कार्यक्रम होता है. इसके तहत गांव के भगवान चारभुजानाथ मंदिर से ठाकुरजी की शोभायात्रा निकाली जाती है. इसके बाद राम-लक्ष्मण की बोली लगाई जाती है. जिसके बाद हनुमान बने बाल कलाकार रावण चौक पहुंचते हैं, जहां पर लंका दहन का कार्यक्रम होता है. इसके बाद राम बने युवक द्वारा तीर-कमान से रावण वध किया जाता है.