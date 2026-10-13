Dussehra 2026 : आगरा के कारीगर कर रहे रावण का पुतला तैयार, पहली बार होगा 'तकनीक' का इस्तेमाल
अलवर में इस बार राम के पात्र रिमोट दबाकर करेंगे रावण दहन. पहली बार बाण की जगह तकनीक का होगा इस्तेमाल...
Published : October 13, 2026 at 3:43 PM IST
अलवर: शहर में दशहरा के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन पुरुषार्थी समाज समिति की ओर से किया जाता रहा है. इस साल भी समिति की ओर से इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए आगरा से कारीगरों को रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतले बनाने के लिए बुलाया गया है. इस साल पहली बार रावण दहन से पहले दशहरे के दिन विजय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा.
पुरुषार्थी समाज के अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुरुषार्थ समाज की ओर से दशहरा पर्व पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए समिति की ओर से तैयारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 20 अक्टूबर को दशहरा मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.
इसके लिए 65 फीट का रावण, 60 फीट का कुंभकरण व 55 फीट का मेघनाथ का पुतला कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहली बार अलवर में दशहरे पर रावण दहन में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें राम के पात्र बाण की जगह रिमोट से बटन दबाकर पुतले का दहन करेंगे. अध्यक्ष कालरा ने बताया कि इससे पूर्व दशहरा उत्सव में विजय यज्ञ का आयोजन भी पहली बार किया जा रहा है.
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पहले डीग अब आगरा के कारीगर : अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि अलवर में रावण बनाने के लिए पहले डीग के कारीगरों को बुलाया जाता था, लेकिन इस वर्ष समाज के पदाधिकारी व लोगों के सुझाव पर पुतले निर्माण के लिए आगरा के कारीगरों को चिन्हित कर पुतले बनाने के लिए अलवर बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि दशहरा मैदान पर रावण के पुतले बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, जो कि 20 तारीख से पहले ही पूरा हो जाएगा. इसके लिए कारीगरों की ओर से तीनों पुतले तैयार किए जा रहे हैं.
लेजर शो व आतिशबाजी रहेगा आकर्षण : अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि दशहरा पर्व इस बार शहर वासियों के लिए विशेष आकर्षक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस बार रावण दहन से पहले दशहरा मैदान में विशेष लेजर शो भी आयोजित किया जाएगा. साथ ही रंग-बिरंगी ग्रीन आतिशबाजी भी गाजियाबाद के कारीगरों द्वारा की जाएगी. वहीं, शहरवासियों के लिए सेल्फी प्वाइंट भी तैयार करवाएं जाएंगे.
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बरेली के बांस से होंगे पुतले तैयार : अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि रावण दहन के लिए पुतले बनाने का कार्य जारी है. पुतले तैयार करने के लिए बरेली से बांस मंगवाए गए हैं. वहीं, दिल्ली से ग्लेज्ड पेपर मंगवाए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष रावण के पुतले का सिर, आंख और हाथ भी घूमेंगे जो कि देखने आने वालों के लिए आकर्षण रहेगा.