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Dussehra 2026 : आगरा के कारीगर कर रहे रावण का पुतला तैयार, पहली बार होगा 'तकनीक' का इस्तेमाल

रावण का पुतला तैयार करते कारीगर ( ETV Bharat File Photo )

अलवर: शहर में दशहरा के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन पुरुषार्थी समाज समिति की ओर से किया जाता रहा है. इस साल भी समिति की ओर से इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए आगरा से कारीगरों को रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतले बनाने के लिए बुलाया गया है. इस साल पहली बार रावण दहन से पहले दशहरे के दिन विजय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा.

पुरुषार्थी समाज के अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुरुषार्थ समाज की ओर से दशहरा पर्व पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए समिति की ओर से तैयारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 20 अक्टूबर को दशहरा मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.