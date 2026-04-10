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डूसिब की 35वीं बोर्ड बैठक: गिग वर्कर्स के लिए बनेंगे रेस्टिंग सेंटर, सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के श्रमिकों, गिग वर्कर्स और झुग्गीवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है. शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 35वीं बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद को न केवल छत देना है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है.

एक ही छत के नीचे आराम और आहार

बैठक में 'गिग वर्कर्स' (डिलीवरी पार्टनर, राइडर आदि) के लिए एक विशेष पहल को मंजूरी दी गई. अब दिल्ली में इनके लिए विशेष रेस्टिंग सेंटर और जन सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे. इन केंद्रों को 'अटल कैंटीन' के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि कामकाजी वर्ग को एक ही स्थान पर पौष्टिक भोजन और विश्राम की सुविधा मिल सके. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सुझाव स्वयं गिग वर्कर्स ने उनसे मुलाकात के दौरान दिया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है. डूसिब को जल्द से जल्द ऐसे स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं.

717 परिवारों का 'पक्के घर' का सपना होगा पूरा

मुख्यमंत्री ने सावदा-घेवरा स्थित EWS फ्लैट्स में 717 झुग्गीवासियों को आवास आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें रेस कोर्स क्षेत्र की भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप बस्तियों के लोग शामिल हैं. वित्तीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार प्रति लाभार्थी 1.12 लाख रुपये की सहायता डूसिब को देगी. लाभार्थियों को फ्लैट के रखरखाव के लिए 30,000 रुपये तीन महीने के भीतर जमा करने होंगे. इसके अलावा, इंदिरा कैंप और राजीव कैंप जैसी पूर्व में हटाई गई बस्तियों के 221 लाभार्थियों को भी सावदा-घेवरा में घर मिलेंगे.