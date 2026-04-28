दुष्यंत-सीआईए विवाद: ADGP ने पुलिस को दी क्लीन चिट, मुलाकात का वीडियो जारी, जेजेपी कर चुकी महापंचायत
हिसार रेंज के एडीजीपी केके राव ने दुष्यंत सीआईए इंचार्ज विवाद में हिसार पुलिस को क्लीन चिट दी है. उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया.
Published : April 28, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 1:04 PM IST
हिसार: दुष्यंत सीआईए इंचार्ज विवाद में हिसार रेंज के एडीजीपी केके राव ने हिसार पुलिस को क्लीन चिट दी है. सोमवार शाम 21 सदस्यीय कमेटी ने एडीजीपी से उनके कार्यालय पर मुलाकात की थी. खास बात ये रही कि इस कमेटी के साथ दुष्यंत चौटाला भी एडीजीपी से मिलने गए. इस दौरान हिसार कमिश्नर गीता भारती भी मौजूद रही. हिसार पुलिस ने इस मुलाकात का वीडियो जारी किया है. जिसमें कई कट लगाकर जारी किया गया है. वीडियो में दुष्यंत चौटाला और एडीजीपी केके राव की बातचीत के अंश शामिल हैं. हालांकि जेजेपी की तरफ से इस वीडियो को लेकर काई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
हिसार पुलिस ने जारी किया वीडियो: हिसार पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है. उसमें केके राव कहते सुनाई दे रहे हैं कि "पुलिस की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है. मैंने खुद इस केस की छानबीन की है. पुलिस ने जो किया वो सही किया. पुलिस सादी वर्दी में जाकर रेड मार सकती है. पुलिस अधिकारी ने टीम से कहा कि पुलिस का काम न्याय दिलाना होता है, अगर पुलिस अपना काम नहीं करती, तो क्राइम बढ़ जाएगा और आदमी ही आदमी को मारने लगेगा." दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "आप से एसपी के भी गुरु निकले".
सोमवार को हिसार में जेजेपी की महापंचायत: इससे पहले जेजेपी ने हिसार के क्रांतिमान पार्क में छात्र-महापंचायत का आयोजन किया. जिसमें सर्वसमति से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. ये कमेटी राज्यपाल से मिलेगी और मांग पत्र देगी. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "पुलिस छात्रों के खिलाफ बर्बरता कर रही है. हिसार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया है. अगर प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, तो कमेटी बड़ा फैसला लेगी".
'महापंचायत को लेकर भ्रम फैलाया गया': दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आरएसएस , बीजेपी, किसान मोर्चा को यूनिवर्सिटी में परमिशन दी जा रही है, परंतु दूसरे संगठन को यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में हॉल नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक संगठन छात्रों की लड़ाई लडेंगे. दुष्यंत चौटाला बोले कि बहुत से लोगों ने भ्रम फैलाया था कि दुष्यंत की पंचायत है, लेकिन पंचायत में मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं हुई.
बिहार से सांसद पप्पू यादव भी हुए शामिल: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी इस महापंचायत में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को देश की संसद में उठाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे. उन्होंने कहा कि "जननायक चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह जैसे महापुरुषों की तरह हम सबको मिलकर अंतिम छोर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी. पंचायतों का आयोजन किसी विशेष धर्म मजहब के लिए नहीं होता बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए होता है. भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने की सोच रखती है, इसलिए आज पूंजीवादी एवं अंधभक्त हावी है. सरकार ने देश में रोजगार की व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री से यहां के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है. इसलिए हमें न्याय के लिए दिल्ली से लड़ाई लड़नी होगी."
'शिक्षण संस्थानों को भगवाकरण से बचाना मकसद': पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "हमारा मकसद शिक्षण संस्थानों के हो रहे भगवाकरण से बचाना है. सभी शिक्षण संस्थानों में सेमिनार के जरिए एक विचारधारा का पाठ पढ़ाकर छात्रों की सोच सीमित रखने की साजिश की जा रही है. बीजेपी की बैठकें भी विश्वविद्यालयों में हो रही हैं. बतौर छात्र महापंचायत में आए सभी खाप प्रतिनिधियों से मैं अपील करता हूं कि आज एजुकेशन सिस्टम को बचाने की जरूरत है."
प्रत्यक्ष रूप से छात्रसंघ चुनाव की मांग: जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "अपनी आवाज उठाने और दो गमले टूटने के जुर्म में छात्रों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार करना कतई जायज नहीं है. भाजपा से जुड़े संगठन एबीवीपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम करने की तुरंत अनुमति दे दी जाती है, जबकि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, जननायक चौधरी देवीलाल जैसे महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले संगठनों को शिक्षण संस्थानों में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है. इतना ही नहीं भाजपा से जुड़े संगठन के कार्यक्रमों के लिए स्टाफ से पर्ची के नाम पर लूट मचाई जा रही है. वहीं हरियाणा में बाहरी राज्य के लोगों को उच्च पदों पर बैठाया जा रहा है." महापंचायत में दिग्विजय ने हरियाणा में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग भी उठाई.
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