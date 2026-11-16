कुरुक्षेत्र में दुष्यंत चौटाला का BJP पर वार, बोले- "मुख्यमंत्री नायब नहीं, गायब हैं, हरियाणा में हुआ 1500 करोड़ का धान घोटाला"
Dushyant Chautala Targets Haryana Government: दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री को गायब बताया.
Published : November 16, 2026 at 9:54 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि मुख्यमंत्री नायब नहीं, बल्कि गायब हैं. उन्होंने प्रदेश में 1500 करोड़ रुपये के धान घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई.
मुख्यमंत्री पंजाब में व्यस्त, हरियाणा परेशान: मीडिया से बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, "आज हरियाणा का हर वर्ग समस्याओं से जूझ रहा है और प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. मुख्यमंत्री नायब नहीं, गायब हैं. चौटाला ने आरोप लगाया कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी थी, उन पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है."
1500 करोड़ के धान घोटाले का लगाया आरोप: पूर्व उपमुख्यमंत्री ने धान खरीद और मंडियों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 1500 करोड़ रुपये का बड़ा धान घोटाला हुआ है. उन्होंने कहा कि, "इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि किसानों और सरकारी खरीद व्यवस्था से जुड़े पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. अनाज मंडियों में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है."
HKRN कर्मचारियों और गेस्ट टीचर्स का मुद्दा उठाया: दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि निगम के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है. गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि, "गेस्ट टीचर्स के भविष्य का जो गड्ढा पिछली कांग्रेस सरकार ने खोदा था, मौजूदा भाजपा सरकार ने उसे और गहरा करने का काम किया है."
6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में JJP का स्थापना दिवस: दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जननायक जनता पार्टी आगामी 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में अपना स्थापना दिवस मनाएगी. उन्होंने कहा कि, "इस कार्यक्रम में भाजपा सरकार की कथित विफलताओं, नीतियों और घोटालों को जनता के सामने रखा जाएगा. साथ ही पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा होगी."
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