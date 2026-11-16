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कुरुक्षेत्र में दुष्यंत चौटाला का BJP पर वार, बोले- "मुख्यमंत्री नायब नहीं, गायब हैं, हरियाणा में हुआ 1500 करोड़ का धान घोटाला"

दुष्यंत चौटाला का BJP पर वार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि मुख्यमंत्री नायब नहीं, बल्कि गायब हैं. उन्होंने प्रदेश में 1500 करोड़ रुपये के धान घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई.

मुख्यमंत्री पंजाब में व्यस्त, हरियाणा परेशान: मीडिया से बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, "आज हरियाणा का हर वर्ग समस्याओं से जूझ रहा है और प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. मुख्यमंत्री नायब नहीं, गायब हैं. चौटाला ने आरोप लगाया कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी थी, उन पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है."