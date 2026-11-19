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दुष्यंत चौटाला का CM पर तंज, बोले- "पंजाब जाने का रिकॉर्ड बना चुके सीएम नायब सिंह सैनी"

दुष्यंत चौटाला का CM पर तंज ( ETV Bharat )

नूंह: जननायक जनता पार्टी (जजपा) के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पंजाब दौरों को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के इतिहास में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने पंजाब के इतने दौरे नहीं किए, जितने मौजूदा मुख्यमंत्री ने किए हैं. उन्होंने मुख्य सचिव से पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के पंजाब दौरों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने तथा इसकी जांच कराने की मांग की. बुधवार को वह नूंह अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं को पार्टी के नौवें स्थापना दिवस पर 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली जन अधिकार रैली का निमंत्रण देने पहुंचे थे.

पंजाब दौरों को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना: मीडिया से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, "हरियाणा के इतिहास में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, उन सभी से ज्यादा पंजाब के दौरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए हैं. उन्होंने पंजाब जाने का रिकॉर्ड बना लिया है. हरियाणा के मुख्य सचिव को इसका पूरा ब्योरा उपलब्ध कराना चाहिए. इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में पंजाब के कितने दौरे किए और नायब सिंह सैनी ने अब तक कितनी बार पंजाब का दौरा किया है. मुख्यमंत्री को हरियाणा के बजाय पंजाब की ज्यादा चिंता है. प्रदेश में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा, युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिला और पंचायती राज व्यवस्था भी कमजोर हुई है. प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा. चाहे अभिनेता हो, गायक हो, व्यापारी हो या आम नागरिक, सभी की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है."

दुष्यंत चौटाला ने सीएम के पंजाब दौरों की जांच की मांग की (ETV Bharat) धान खरीद को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप: दुष्यंत चौटाला ने नूंह अनाज मंडी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि, "मंडी में धान के कट्टे स्टॉक में पड़े हैं, लेकिन उनका उठान करने वाला कोई नहीं है. मेवात की मंडी में आने पर मैंने देखा कि एक ट्रैक्टर में भी जीरी नहीं है. मंडी में जीरी के कट्टे पड़े हैं, जिनका उठान नहीं हो रहा. इसका मतलब है कि हजारों किसानों का पैसा अटका हुआ है. इस बार सरकार की खरीद नीति ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है. पहले जहां मंडियों में 1300 से 1400 किसान पंजीकृत होते थे, वहीं नई पॉलिसी के बाद यह संख्या घटकर 600 से 650 के बीच रह गई. सिंगल एजेंसी और सिंगल मिलर की मनमर्जी के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है." 200 से 300 रुपये कम पर धान बेचने को मजबूर किसान: पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, "खरीद व्यवस्था की खामियों के कारण किसान अपनी जीरी 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं. पोर्टल की दिक्कतों के कारण बड़ी मात्रा में धान अभी भी मंडियों में पड़ा है. किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत मिलने वाले 600 रुपये भी अब तक नहीं मिले हैं. बाजरे की खरीद भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई.खरीद सीजन में किसानों को एमएसपी का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा. प्रति क्विंटल के हिसाब से वजन में कटौती की जा रही है. डैमेज और अन्य कारण बताकर किसानों के भुगतान से कट लगाए जा रहे हैं. हम अपनी पार्टी के स्तर पर मंडियों में जांच कर रहे हैं. इसके बाद प्रेस वार्ता करके बड़े स्तर पर इन अनियमितताओं का खुलासा करेंगे." मेवात में 15 हजार युवाओं को रोजगार देने का दावा: मेवात के औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए दुष्यंत चौटाला ने अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि, "उनकी सरकार के दौरान मेवात के आईएमटी क्षेत्र में 180 एकड़ जमीन पर एटीएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट लगवाया गया था. इससे करीब 15 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने शुरू हुए. रोजका मेव आईएमटी क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रिक अप्लायंस पार्क को भी मंजूरी दिलाई गई थी. केंद्र सरकार से इसे मंजूरी मिलने के बावजूद हरियाणा सरकार ने पिछले ढाई साल में इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिलती तो मेवात के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर मिल सकते थे."