ETV Bharat / state

"मंडियों में किसान परेशान, सरकार की मंशा फसल खरीदने की नहीं", जींद में बोले दुष्यंत चौटाला

जींद : उचाना अतिरिक्त मंडी में पीआर धान की खरीद का जायजा लेने पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने धान खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है.

सरकार की मंशा पर सवाल : उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश, पोर्टल की समस्याओं और प्रत्येक मंडी में एक खरीद एजेंसी रखने के प्रयोग ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है. आज मंडियों में धान की ढेरियां पड़ी हैं लेकिन खरीद और उठान की व्यवस्था सुचारू नहीं है. शनिवार को आई धान की ढेरियों में 16 प्रतिशत तक नमी होने के बावजूद रविवार का हवाला देकर खरीद नहीं करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है.

मंडी में दुष्यंत चौटाला (ETV Bharat)

मंडियों में अनाज खराब होने की जिम्मेदारी भी सरकार की : दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडियों में अनाज खराब होने की जिम्मेदारी भी सरकार की है. सरकार के पास न तो पर्याप्त मिलर्स हैं और न ही उठान की उचित व्यवस्था. कई मंडियों में किसानों को भुगतान का इंतजार है. कुछ जगहों पर सीधे मिलर्स को खरीद देने से आढ़तियों को भी दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री का ध्यान पंजाब चुनाव पर : नायब सिंह सैनी पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री का ध्यान हरियाणा के किसानों की समस्याओं के बजाय पंजाब में जाकर बयानबाजी करने पर है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सरकार की उपलब्धियां गिनवाने पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह उचाना मंडी में मौजूद हैं लेकिन सरकार के कार्यकाल में मार्केटिंग बोर्ड यहां एक दुकान का प्लॉट तक नहीं बेच पाया. उन्होंने कहा कि मंडी में खरीद की व्यवस्था पहले से चली आ रही है, इसलिए इसे नई उपलब्धि नहीं कहा जा सकता. उन्होंने सवाल किया कि उचाना में प्रस्तावित फायर ट्रेनिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ या नहीं और सरकार पिछले ढाई साल में प्रदेश को कौन सी पांच बड़ी उपलब्धियां बता सकती है.

श्वेत पत्र जारी करे सरकार : बिना पर्ची-बिना खर्ची 46 हजार से अधिक नौकरियां देने के मुख्यमंत्री के दावे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार को भर्तियों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री बताएं कि उनके कार्यकाल में क्लास सी और डी की कौन-कौन सी भर्तियां पूरी हुई हैं और इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करें.