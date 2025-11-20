ETV Bharat / state

दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस और हरियाणा सरकार पर हमला, बोले- "वोट चोरी की शुरूआत कांग्रेस ने की, CM सैनी सबसे विफल मुख्यमंत्री"

पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाया. साथ ही CM सैनी को विफल सीएम बताया.

DUSHYANT CHAUTALA ATTACK BJP
दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस और हरियाणा सरकार पर हमला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और JJP नेता दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, " “वोट चोरी गद्दी छोड़” अभियान चलाने वाली कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी की प्रथा की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी." उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.

दरअसल, सिरसा में JJP कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. दुष्यंत ने घोषणा की कि जुलाना में होने वाली JJP स्थापना दिवस रैली की कमान अजय सिंह चौटाला संभालेंगे और रैली की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजा जाएगा.

दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर हमला (Etv Bharat)

CM सैनी पर तीखा वार: दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला बोलते हुए कहा कि, "मुख्यमंत्री यात्राओं में व्यस्त हैं, जबकि जनता की समस्याएं चरम पर हैं. उन्हें यात्राओं की जगह जनता की यातनाओं पर ध्यान देना चाहिए. पिछले एक वर्ष में राशन कार्ड, पेंशन, महिलाओं की योजनाओं और मूलभूत सेवाओं में भारी कटौती की गई है. प्रदेश में कानून-व्यवस्था बदहाल है और सरकार घटनाओं पर पुख्ता कदम उठाने में पूरी तरह नाकाम है.

"दिल्ली ब्लास्ट- इंटेलिजेंस फेलियर": दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके को दुष्यंत ने पूरी तरह इंटेलिजेंस फेलियर बताया. उन्होंने कहा कि, "यदि इस घटना के तार हरियाणा, विशेषकर फरीदाबाद से जुड़ते हैं, तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए."

धान खरीद घोटाले को लेकर घेरा: धान खरीद में घोटालों पर दुष्यंत ने कहा कि, "खुद सरकार कटघरे में खड़ी है. सैकड़ों करोड़ रुपये फर्जी बिलिंग और फर्जी खातों में डाले गए. साल 2019 की तर्ज पर सभी मिलर्स की फिजिकल जांच हो, इनकम और डिस्पैच की जांच की जाए और दोषियों पर सख्त धारा में कार्रवाई की जाए."

ऑनलाइन रजिस्ट्री पर उठाए सवाल: दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि, "ऑनलाइन सिस्टम के नाम पर सरकार ने आम जनता पर बोझ डाल दिया है. हर चीज पांच गुना महंगी हो गई है. ऑनलाइन रजिस्ट्री आम आदमी की जेब पर सीधा हमला है."

अंत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि JJP जनता की समस्याओं को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन तेज करेगी. साथ ही सरकार की हर विफलता को सामने लाया जाएगा.

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: सजावट और बच्चों के खिलौने की प्रदर्शनी, राष्ट्रपति अवॉर्डी टेराकोट शिल्पकार की कला ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध

TAGGED:

DUSHYANT CHAUTALA IN SIRSA
VOTE THEFT ALLEGATIONS CONGRESS
DUSHYANT CHAUTALA ATTACKS CONGRESS
HARYANA CM NAYAB SINGH SAINI
DUSHYANT CHAUTALA ATTACK BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.