'हरियाणा में युवाओं और महिलाओं से छल, सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त'- दुष्यंत चौटाला

'हरियाणा देश का छठा सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य बन': दुष्यंत चौटाला ने यूजीसी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कि "केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट नीति लानी चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा में भ्रम और टकराव की स्थिति न बने." इस दौरान उन्होंने एचपीएससी के हालिया परिणामों और युवाओं को रोजगार से वंचित करने की नीतियों पर सरकार को घेरा.

कुरुक्षेत्र: स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) की युवा प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला विशेष रूप से मौजूद रहे. इस दौरान युवाओं से जुड़े मुद्दों, सरकार की नीतियों और आगामी आंदोलनों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

उन्होंने कहा कि "इन फैसलों से हरियाणा के युवाओं में भारी रोष है और युवा वर्ग लगातार संघर्ष के लिए तैयार है." उन्होंने कहा कि "वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश का छठा सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य बन चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश की प्रगति और विकास पर ध्यान देने के बजाय केवल प्रचार और दौरों में व्यस्त हैं." उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले डेढ़ साल में कुरुक्षेत्र को कोई बड़ा विकास प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया गया.

सरकार पर महिलाओं से धोखा करने का आरोपः दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि "2100 रुपये देने की घोषणा के बावजूद महिलाओं की पेंशन काट दी गई. विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुकों से दोबारा प्रमाण पत्र मंगवाकर उन्हें महीनों तक पेंशन से वंचित रखा गया, जो सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है."

'अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही': रविदास जयंती पर मंदिर निर्माण की घोषणा को लेकर भी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए. दुष्यंत ने कहा कि "भूमि पूजन पहले भी हो चुका था, अब दोबारा दिखावटी कार्यक्रम किए जा रहे हैं." कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए नेताओं ने कहा कि "प्रदेश में अपराध, लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही."

हांसी में प्रेरणा दिवस के रूप में मनेगा डॉ. अजय चौटाला जन्मदिनः पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "बैठक में निर्णय लिया गया कि 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिवस पर एक बड़े जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी युवा कार्यकारिणी निभाएगी. युवा साथियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. डॉ. अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन हरियाणा का नये बने 23वां जिला हांसी में युवाओं के लिए प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा."