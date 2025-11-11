ETV Bharat / state

डीजीपी के थार-बुलेट बयान पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार, बोले- “अपराधियों की पहचान को किसी वाहन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए"

दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी के बयान पर पलटवार किया. साथ ही गरीब वाहन मालिकों पर चिंता जताई.

Dushyant Chautala
दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2025 at 12:57 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 2:21 PM IST

करनाल: हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के थार और बुलेट वाले बयान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी सभ्य अधिकारी को अपराधियों की पहचान किसी वाहन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

करनाल में जेजेपी की कार्यकारिणी बैठक: दरअसल, करनाल में जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला शामिल हुए. बैठक में आगामी 9 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि 7 दिसंबर को जुलाना में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

डीजीपी के बयान पर प्रतिक्रिया: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, “डीजीपी साहब प्रदेश के पुलिस प्रमुख हैं और उन्होंने गैंगस्टरों के खिलाफ अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसे बयान देना उचित नहीं है.इससे गरीब वाहन मालिक परेशान हो सकते हैं, जिनके पास किस्तों पर थार या बुलेट हैं.”

डीजीपी के थार-बुलेट बयान पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार (ETV Bharat)

अमित शाह और जवान का दिया उदाहरण: दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह और पुलिस जवानों का उदाहरण देते हुए कहा, "जब अमित शाह मधुबन आए थे, तो वे बुलेट पर बैठे थे, क्या वे गुंडे थे? सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान परेड में बुलेट पर करतब दिखाते हैं, क्या वे भी अपराधी हैं? ऐसे बयान किसी वर्ग या वाहन के मालिक को बदनाम कर सकते हैं."

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाया: वहीं, इनेलो पर तीखा प्रहार करते हुए दुष्यंत ने कहा कि, "2009 में संपत सिंह और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अब अपनी याददाश्त की बातें कर रहे हैं."उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाया कि, "उन्हें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके खिलाफ 11 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई."

वोट चोरी और पार्टी विरोध: उन्होंने कहा कि वोट चोरी का सिलसिला कांग्रेस से शुरू हुआ था और अब भाजपा इसे चला रही है. उन्होंने प्रोफेसर संपत सिंह और रामपाल माजरा के पार्टी छोड़ने के पीछे की कथित मजबूरी का ज़िक्र किया और कहा कि उनकी पार्टी अब ऐसे “रिजेक्ट माल” को दोबारा स्वीकार नहीं करेगी.

अजय चौटाला का खट्टर पर प्रहार (ETV Bharat)

हरियाणा सरकार पर आरोप: वहीं, जननायक जनता पार्टी के नेता अजय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला. मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी में से किसी को बेहतर मुख्यमंत्री मानने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह नायब सैनी को मुख्यमंत्री मानते ही नहीं और सरकार खुल्लर तरीके से चल रही है, जबकि निर्देश खट्टर द्वारा दिए जाते हैं. इसके अलावा, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मानेसर लैंड केस पर भी आरोप लगाया कि तीन-तीन सरकारों ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन हुड्डा के हस्ताक्षर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने इसे मिलीभगत करार देते हुए कहा कि इस बार भाजपा सरकार ने हुड्डा के लिए फायदा पहुंचाया.

November 11, 2025

HARYANA CM NAYAB SAINI
DUSHYANT CHAUTALA REACTION DGP
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह
ओपी सिंह के थार बुलेट वाले बयान
HARYANA DGP THAR BULLET STATEMENT

