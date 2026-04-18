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दुष्यंत चौटाला ने हिसार मामले में उठाए सवाल, बोले-CIA इंचार्ज पर FIR दर्ज करो नहीं तो कोर्ट जाऊंगा

चंडीगढ़ में जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कांफ्रेंस की और हिसार में उनके साथ हुई घटना को लेकर सवाल उठाए.

Dushyant Chautala Press Conference in Chandigarh Attacks Bjp Government CIA incharge Controversy Hisar GJU
दुष्यंत चौटाला ने हिसार मामले में उठाए सवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 5:36 PM IST

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चंडीगढ़ : जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में उनके साथ कल हुई घटना को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की मामले में फौरन कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है. अगर मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट जाऊंगा.

अदालत जाने की तैयारी : उन्होंने अपने साथ हुई हिसार की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि "जो इंस्पेक्टर इस मामले में शामिल है, उस पर पहले से ही 302 का केस दर्ज है, अप्रैल में उसकी सुनवाई है. साथ ही और भी मामले इस पर दर्ज है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि "ये नायब सिंह सैनी सरकार की प्लैंड कार्रवाई थी. सरकार को चाहिए कि एसपी का तबादला करे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए. इसके अलावा हमारी एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आईजी हिसार से इस मामले में बात हुई थी. अगर मेरी गलती थी तो वहां से वो भागे क्यों. हम तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं. अनिल विज और भरत सिंह बेनीवाल ने मेरा साथ दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद. टेंपरेरी नंबर की गाड़ी जो करीब डेढ़ साल पुरानी है, उसके शीशे काले हैं, पुलिस वाले उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे थे. यहीं उन्होंने एसपी की तरफ से कल जारी किए गए प्रेस नोट को पढ़कर उस पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एसपी ने अपने गुंडों को क्लीन चिट दी है. एसपी ने अभी तक मेरी शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया?. सीएम मामले की जांच करवाएं. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर घटना के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि सोमवार तक अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो जनता की अदालत और कोर्ट का रुख करेंगे.

शिक्षण संस्थानों के हालात खराब : दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि "प्रदेश के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. NIT कुरुक्षेत्र में पांचवीं सुसाइड के प्रयास की घटना हुई है. प्रदेश के हर शिक्षण संस्थान के हालात खराब है. हम कल ज्ञापन देने के लिए गए थे, दो गमले टूटने पर बीएनएस की धारा लगा दी गई. उसकी कॉपी भी हमें नहीं दी गई, वो हमने कोर्ट से ली है.

GJU में क्या हुआ था ? : आपको बता दें कि गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी (GJU) में इनसो को 'छात्र संवाद' कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी गई जिसके बाद 16 अप्रैल को करीब 250 लोग यादव धर्मशाला में जमा हुए और यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने लगे. इस दौरान गेट नंबर 3 पर तैनात पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान जबरदस्ती यूनिवर्सिटी में घुसकर वाइस चांसलर (VC) के ऑफिस के गेट को तोड़ने का आरोप है जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और गौरव सैनी, तरुण गोयल, दीपक आहूजा, जितेंद्र शयोराण, बिजेंद्र और रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया था.

"टक्कर मारी, पिस्तौल तानी" : इसके बाद जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि जब वे ज़िला पुलिस प्रमुख से मिलने जा रहे थे, तो एक पुलिस की गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया, उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की, और उन पर पिस्तौल तान दी. वे गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में JJP से जुड़े छह लोगों की गिरफ़्तारी के मामले में हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन से मिलने जा रहे थे. तभी आरोपों के मुताबिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) के सदस्यों ने उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और पिस्तौल लहराई.

एक दूसरे के खिलाफ शिकायत : उन्होंने बताया था कि आख़िरकार वे SP से मिले, इस घटना के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और तत्काल कार्रवाई की मांग की. हिसार के अर्बन एस्टेट थाने में CIA इंचार्ज पवन कुमार के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है. वहीं सीआईए इंचार्ज पवन कुमार ने भी अर्बन एस्टेट थाने में दुष्यंत चौटाला और उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के खिलाफ शिकायत दी है. एसपी सिद्धांत जैन ने इस मामले की जांच डीएसपी कवलजीत को सौंपी है.

जजपा नेताओं को जमानत मिली : चौटाला ने इस कथित घटना को "पुलिस की गुंडागर्दी" का एक उदाहरण बताया. वहीं आज हिसार के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी (GJU) में VC ऑफिस का गेट तोड़ने के मामले में गिरफ्तार सभी 6 जजपा नेताओं को जमानत मिल गई है. सभी से 30-30 हजार का बेल बॉन्ड भरवाया गया है.

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