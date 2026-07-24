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'छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर आघात', दुष्यंत चौटाला बोले- 'सरकार हर मोर्चे पर विफल'

हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इसके अलावा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी.

Dushyant Chautala on Paper Leak
Dushyant Chautala on Paper Leak (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 24, 2026 at 3:51 PM IST

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करनाल: हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इंद्री विधानसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी (जजपा) के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता की. इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संदेश दिया और साथ ही छात्र आंदोलन, कथित भ्रष्टाचार तथा सरकार की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए. सम्मेलन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, बीएलए-2, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

भाजपा सरकार पर साधा निशाना: दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र, दोनों स्तरों पर सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार संवेदनशीलता दिखाने में नाकाम रही है और लोगों का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है.

'छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर आघात', दुष्यंत चौटाला बोले- 'सरकार हर मोर्चे पर विफल' (ETV Bharat)

लाठीचार्ज पर उठाए सवाल: दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे. उन्होंने कहा कि अपनी मांग रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और यदि सरकार समय रहते छात्रों की समस्याओं का समाधान करती, तो हालात इस स्तर तक नहीं पहुंचते.

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा: दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक सहित कई वित्तीय मामलों में करोड़ों रुपये के गबन के आरोप सामने आए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट और ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है और सरकार को जनता के सामने जवाब देना चाहिए.

संगठन की मजबूती पर दिया जोर: इंद्री के एक निजी पैलेस में आयोजित सम्मेलन में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता होते हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने, लोगों से निरंतर संवाद बनाए रखने तथा जेजेपी की नीतियों और जनहित के कार्यक्रमों को घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत ही भविष्य में जजपा को प्रदेश की मजबूत राजनीतिक ताकत बनाएगी.

कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी संदेश: सम्मेलन के अंत में दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर-घर जाकर लोगों के बीच पार्टी की विचारधारा, नीतियों और जनहित के मुद्दों को मजबूती से रखें. उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है. सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया.

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