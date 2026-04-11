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'हरियाणा का किसान पीड़ित भी और प्रताड़ित भी', गेहूं खरीद पर दुष्यंत चौटाला की सरकार को खरी-खरी

पंचकूला में दुष्यंत चौटाला ने गेहूं खरीद के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दूसरे मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी.

Dushyant Chautala on Nayab Saini
Dushyant Chautala on Nayab Saini (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 7:55 AM IST

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पंचकूला: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया. गेहूं खरीद के मुद्दे पर दुष्यंत ने कहा कि "वर्तमान में प्रेदश का किसान पीड़ित भी है और प्रताड़ित भी है. प्रदेश की अनाज मंडियों में अब तक 17 लाख 37 हजार मीट्रिक टन अनाज आया है, जिसमें से 3.92 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है. जबकि 13 करोड रुपये ही ट्रांसफर करने की बात सीएम ने कही है."

गेहूं खरीद पर दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया: दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उनके अधिकारी सही नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि यदि 3.92 लाख मीट्रिक टन को 2585 रुपये से गुणा करें, तो लगभग 1 हजार 30 करोड़ रुपये बनता है. ऐसे में एक प्रतिशत से भी कम किसानों को पैसा पहुंचाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नहीं पता कि प्रोक्योरमेंट कैसे होती है. असल में सरकार के गोदाम में अनाज पहुंचने के बाद ही पैसा रिलीज किया जाता है."

'हरियाणा का किसान पीड़ित भी और प्रताड़ित भी', गेहूं खरीद पर दुष्यंत चौटाला की सरकार को खरी-खरी (Etv Bharat)

दुष्यंत चौटाला का मंडियों का दौरा: दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वो खुद मोना, झज्जर समेत अन्य मंडियों का दौरा करके लौटे हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल तो सरकार बायोमेट्रिक, लिफ्टिंग और बारदाना की व्यवस्था भी नहीं बना सकी है. जबकि दूसरी बार बेमौसमी बरसात से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ने चार जिलों में राहत के आदेश दिए हैं. चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पिक एवं चूज पॉलिसी से पता लगता है कि उनका समूचे प्रदेश पर ध्यान नहीं है.

किन जिलों में क्या स्थिति? दुष्यंत चौटाला ने कहा कि "हरियाणा के जिले, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी में ओलावृष्टि हुई. जबकि हांसी, हिसार, यमुनानगर समेत पंचकूला और अंबाला बेल्ट में बारिश और तेज हवाओं के चलते, जहां पानी भी खड़ा था, वहां अनाज को नुकसान हुआ. इसके अलावा बेमौसमी बरसात से कटी हुई सरसों का नुकसान होने की बात भी कही."

केंद्र सरकार को आग्रह तक नहीं किया: दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने मोना और झज्जर मंडी में हैफेड के अधिकारियों और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से पूछा कि 12 मॉइश्चर से कम की गेहूं की खरीद क्यों नहीं की जा रही. उन्हें जवाब दिया गया कि लस्टर लॉस, यानी कि दाने की चमक कम होना या उसका काला पड़ने की अप्रूवल नहीं मिली है. जबकि इससे अगली जांच करने पर पता लगा कि हरियाणा सरकार की ओर से लस्टर लॉस संबंधी छूट करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह ही नहीं किया गया है. नतीजतन इस बार किस को नुकसान उठाना पड़ेगा.

किसान को एक हजार करोड़ देने की मांग: दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि यदि 3.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है तो वो किसान का एक हजार करोड़ रुपये तुरंत रिलीज करवाएं. साथ ही तुरंत प्रभाव से लस्टर लॉस के लिए केंद्र सरकार से आग्रह कर अनुमति लेकर किसान के अनाज को मंडी में होल्ड ना किया जाए, क्योंकि 12 व 13 अप्रैल को भी बारिश की संभावना है.

नगर निगम चुनाव पर बोले चौटाला: दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से नगर निगम पंचकूला के चुनाव संबंधी वार्डबंदी को लेकर आए फैसले पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पंचकूला निगम में एससी सीट कम कर वार्डबंदी भी गलत तरीके से की गई. उम्मीद जताई कि एससी वार्ड की संख्या दोबारा चार करने का काम किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी की स्टेट बॉडी की बैठक बुलाकर चुनाव संबंधी फैसला लेने की बात कही. इसके अलावा चौटाला ने कांग्रेस के विधायकों में से पांच को बागी बताते हुए कहा कि यदि वो चाहते हैं तो जेजेपी में आ सकते हैं.

कांग्रेस पर कसा तंज: दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले चार राज्यसभा चुनाव में से एक ही कांग्रेसी उम्मीदवार जीता है, क्योंकि सेटिंग थी, नतीजतन भाजपा ने तीसरा उम्मीदवार सामने ही नहीं किया. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बात तय कर दी है कि 2028 में कार्तिकेय शर्मा और सुभाष बराला की सीट खाली होने पर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आंकड़े खुद कांग्रेस ने निकाले हैं.

'मुख्यमंत्री पंजाब में, लेकिन एसवाईएल पर बात नहीं': पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में 6 महीने में से 3 महीने में काफी अधिक समय रहे. लेकिन उन्होंने एक बार भी सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) पर बात नहीं की. उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर अब तक केवल एक बैठक हुई है और उसमें भी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री एक-दूसरे को गले लगाकर, छोटा-बड़ा भाई बताते हुए खानापूर्ति कर लौट आए हैं. जबकि पिछली बार ऑल पार्टी मीटिंग में इस संबंध में यूनियन के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात कही गई थी. चौटाला ने कहा कि यदि केंद्र सरकार की नीयत स्पष्ट हो तो रातों-रात मिलिट्री भेजकर एसवाईएल का निर्माण हो सकता है.

'अभय चौटाला नॉन-सीरियस पॉलिटिशियन': दुष्यंत चौटाला ने इनेलो और अभय चौटाला के संबंध में पूछे सवाल पर उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताया. एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि यदि इनेलो ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही थी, तो पहले फैसला क्यों नहीं लिया. बीजेपी को हराना ही था, तो फैसला लेना चाहिए था, लेकिन वो फैसला लेने के लायक ही नहीं है. दुष्यंत ने कहा कि वर्ष 2005 से लेकर 2026 तक 21 साल में इनेलो का एक भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं थे, जीत जनता के हाथ में होती है.

नगर निगम के करोड़ों के घोटाले पर बोले: दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री को पंचकूला नगर निगम व अन्य घोटालों में स्पष्ट करना चाहिए कि इनमें भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है या नहीं. कहा कि यदि शामिल है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि यदि सिक्योरिटी का टूटना, निजी खातों में पैसे ट्रांसफर होकर प्रॉपर्टी खरीदना, सोना-चांदी और महंगी गाड़ियां खरीदने समेत टूर बनते हैं और गिफ्ट दिये जाते हैं, तो इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है.

'कैबिनेट का फैसला गरीबों के साथ मजाक': दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री और उनके टीम ने कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड का न्यूनतम वेज 11 हजार और 14 हजार से बढ़ाकर 15,200 और स्किल्ड वेज का लगभग 19,400 किया गया है. उन्होंने इसे अधिकारियों का स्मार्ट खेल बताते हुए कहा कि इसका मतलब है कि जिन लोगों ने स्वयं को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पर बतौर डेली वेजर रजिस्टर करवाया है, कंप्यूटर उन्हें निर्धारित सालाना आय सीमा 1.80 लाख से ऊपर 1.82 लाख दर्शाएगा. नतीजतन ऐसे लोगों को बीपीएल से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी अन्य सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने की तैयारी है.

सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया: दुष्यंत ने कहा कि 19 हजार प्रति माह कमाई करने वाले की सालाना आय करीब 2 लाख 28 हजार बनती है. ऐसे में पहले पीपीपी के बहाने प्रदेश में 40 हजार बुजुर्गों की पेंशन बंद की गई, 8 हजार विधवा व विकलांगों की पेंशन काटी गई. मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में माना कि उन्होंने 12 लाख परिवारों के पीले कार्ड काटने का काम किया है. उन्होंने कहा की हरियाणा सरकार का मकसद लोगों को बीपीएल की श्रेणी से बाहर करना है और ऐसा होने पर गरीबों का बड़ा नुकसान होगा.

बैंक फ्रॉड मामले में पीएम को लिखा पत्र: दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, एयू व अन्य बैंकों की एफडी प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर जो घोटाला सामने आया है, जिसमें चंडीगढ़ समेत विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटनाएं होने की बात है. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर 25 मार्च तक बड़ी-बड़ी चोरी करने वालों को बचाने का काम करने के आरोप लगाए, क्योंकि इस मामले को फरवरी से 25 मार्च तक स्टेट विजिलेंस देख रही थी. जबकि केंद्र शासित प्रदेश और मल्टी स्टेट क्राइम की बात सामने आई तो मुख्यमंत्री ने केस ट्रांसफर करने की सिफारिश की.

सस्पेंड आईएएस अधिकारियों की भूमिका: दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दो दिन पूर्व सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की और कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है. लेकिन फिलहाल यह नहीं पता कि जिन दो आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, वे इस मामले में संलिप्त थे या नहीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह भी बताएं कि भाजपा के पदाधिकारी इस घोटाले में शामिल थे या नहीं. डेढ़ महीने की जांच की रिकवरी, एफडी, बैंकों के जरिए दिए गए गिफ्ट, टूअर और सोना-चांदी देने के संबंध में भी मुख्यमंत्री से जानकारी सामने लाने को कहा.

सरकार सनी गर्ग से कनेक्शन स्पष्ट करें: दुष्यंत चौटाला ने नगर निगम व अन्य घोटालों की जानकारी देने के दौरान सनी गर्ग का नाम लेते हुए फिलहाल उसके दुबई में होने की जानकारी पता लगने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि यह सनी गर्ग कौन है, किसका रिश्तेदार है और उसके बैंक खातों में पैसा कैसे और किसने ट्रांसफर किया. पंचकूला का पूरा पैसा वहां किस आधार पर भेजा गया. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पंचकूला के एक नेता को सन्नी गर्ग का रिश्तेदार/जानकार होने की बात कही.

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