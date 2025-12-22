ETV Bharat / state

नूंह पहुंचे दुष्यंत चौटाला, कार्यकर्ताओं को दिया संगठन को मजबूत करने का संदेश, मनरेगा पर बोले- "ये तो पुराने समय की प्रथा है"

रोजगार और एटीएल लिमिटेड कंपनी पर फोकस: दुष्यंत चौटाला ने 75 प्रतिशत नौकरी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि, "एटीएल लिमिटेड कंपनी ने आईएमटी सोहना में जमीन लेने के समय लिखित रूप से हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार देने का वादा किया था. जब प्रोडक्शन शुरू होगा और अगर नियम का पालन नहीं हुआ, तो जननायक जनता पार्टी आंदोलन करेगी. पार्टी हमेशा युवाओं के रोजगार और क्षेत्रीय हितों के लिए लड़ती रहेगी."

विश्वविद्यालय निर्माण पर सरकार की आलोचना: दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, "दो साल पहले गठबंधन के समय मेवात में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा बजट में की गई थी. हालांकि, आज तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने जमीन का आवंटन तक नहीं किया. भाजपा की सरकार मेवात क्षेत्र को पिछड़ा रखने में सक्रिय है और विकास में बाधा बन रही है. विश्वविद्यालय निर्माण में इस सरकार को कई वर्षों का समय लगेगा, जबकि क्षेत्र की तत्काल जरूरत है."

नूंह: पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के अनाज मंडी नूंह कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच अपने विचार रखा. उन्होंने कहा कि, "जुलाना रैली में जिस जोश और उमंग के साथ कार्यकर्ताओं ने काम किया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि डॉ. अजय सिंह चौटाला के दिशा-निर्देशानुसार 26 जनवरी तक सभी साथी अपना संगठन पूरा करें." उन्होंने 8 फरवरी को नूंह में "युवा योद्धा" कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि, "उससे पहले संगठन को मजबूत करना होगा." दुष्यंत चौटाला ने भरोसा जताया कि मेवात जिले की तीनों विधानसभा जननायक जनता पार्टी के लिए बड़ी ताकत बनेगी.

सामाजिक कल्याण और पेंशन वृद्धि पर जोर: पूर्व डिप्टी सीएम ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि, "जननायक जनता पार्टी ने इसे 1,000 रुपए बढ़ाया और हर साल ढाई सौ रुपए की वृद्धिपरिणाम राशि दी, जबकि नायब सिंह सैनी सरकार ने वादा करने के बावजूद 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया. पार्टी हमेशा आमजन के हितों के लिए संघर्ष करती रही है, चाहे छात्रों के सीईटी और नेट नतीजे हों या अन्य कल्याणकारी योजनाएं क्यों न हो."

वोटिंग प्रणाली पर जताई चिंता: दुष्यंत चौटाला ने मतदाता रिवीजन और वोटिंग प्रक्रिया पर अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग जगह वोट डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "यह दिखाता है कि वोट चोरी कैसे की जा रही है. चौटाला ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि यह स्वतन्त्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करे, किसी राजनीतिक संगठन की बैकबोन बनने का काम न करे."

मनरेगा योजना पर बोले चौटाला: पूर्व डिप्टी सीएम ने मनरेगा योजना और इसके नाम बदलने को लेकर कहा कि, "यह पुराने समय की प्रथा है. चौधरी देवीलाल ने अनाज योजना शुरू की थी, जिसे बाद में यूपीए ने मनरेगा के रूप में लागू किया. अब भाजपा सरकार ने बिल में 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य के योगदान का प्रावधान किया है. केंद्र और राज्य का संतुलन बनाए बिना योजना को धीरे-धीरे रोकने की कोशिश की जा रही है."

मेवात का विकास और जनता का विश्वास: दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि, "पार्टी हमेशा मेवात क्षेत्र के विकास और आमजन के हित में काम करती रही है." उन्होंने पिछले चुनाव में हुए घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि, "लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया है कि असली संघर्ष और क्षेत्रीय प्रगति किसने की है. "चौटाला ने इस दौरान विश्वास जताया कि आने वाले समय में जनता पार्टी का क्षेत्रीय समर्थन और मजबूत होगा.

बता दें कि नूंह में कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला का गर्मजोशी से स्वागत किया. पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बृज शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे. दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे संगठन को और मजबूत करें और आगामी कार्यक्रमों और चुनावों के लिए पूरी तैयारी रखें. जननायक जनता पार्टी हमेशा आम जनता की भलाई, युवाओं के रोजगार और क्षेत्रीय विकास के लिए संघर्ष करती रहेगी.