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"हरियाणा में धान खरीद में 2000 करोड़ का घोटाला", पानीपत में दुष्यंत चौटाला बोले - "CBI जांच की मांग करेंगे"

हरियाणा में धान खरीद में 2000 करोड़ का घोटाला ( ETV Bharat )

Dushyant Chautala Attacks Bjp : पानीपत में पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यन्त चौटाला ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रदेश में बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि "हरियाणा में वोटों की चोरी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर डकैती की गई है".

70 हजार से ज्यादा वोट काटे गए : चौटाला ने दावा किया कि "प्रदेश में 33 लाख 94 हजार वोटों पर आपत्तियां आई हैं, जबकि पानीपत में 70 हजार से अधिक वोट काटे गए हैं. उन्होंने धान खरीद में डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करने की बात कही". इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की फसल खरीद, युवाओं के रोजगार और विकास परियोजनाओं को लेकर भी नायब सैनी सरकार को घेरा. इस दौरान उन्होंने 9वें स्थापना दिवस पर 9 तारीख को यमुनानगर में होने वाली जन-जन अधिकार रैली में कार्यकर्ताओं से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की.

"हरियाणा में धान खरीद में 2000 करोड़ का घोटाला" (ETV Bharat) धान खरीद पर सवाल : पूर्व उपमुख्यमंत्री ने धान खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि "इस बार मार्केटिंग बोर्ड के अधीन खरीद प्रक्रिया में डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले सरकारी खरीद के लिए 1300 से अधिक मिलें पंजीकृत थीं, लेकिन इस बार इनकी संख्या घटाकर लगभग 600 कर दी गई. इसके कारण किसानों को मंडियों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें 250 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने इसराना अनाज मंडी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अभी भी पीआर धान पड़ा है और उसके खरीदार नहीं मिल रहे. उन्होंने कहा कि वे इस मामले के तथ्य जुटा रहे हैं और जल्द ही चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे." विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार पर निशाना : दुष्यन्त चौटाला ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि "पानीपत में उनके समय में दो फ्लाईओवर बने और वर्षों से लंबित चार सड़कों का निर्माण कराया गया. सोनीपत से सफीदों होते हुए पानीपत तक हाईवे निर्माण के लिए 74 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे. वन विभाग की अनुमति और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद वर्तमान सरकार इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा पा रही है. उन्होंने इसराना में चौधरी देवीलाल मॉडल रूरल टाउनशिप का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कॉलोनी का नक्शा और प्लानिंग मंजूर होने के बावजूद वहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किया जा रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती राज विभाग की सरकारी जमीन पर निजी व्यक्ति द्वारा धान की खेती करवाई जा रही है. उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की. साथ ही सवाल उठाया कि यदि फसल मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज हुई है तो सरकारी खरीद का पैसा किसके खाते में गया."