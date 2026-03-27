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सोनीपत किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला का हमला, बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

दुष्यंत चौटाला सोनीपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला.

DUSHYANT CHAUTALA SONIPAT VISIT
सोनीपत किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 27, 2026 at 12:47 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के गांव असावरपुर में किसान सुनील तीन दिन से 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा हुआ है. इस घटना ने राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है. इस बीच हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की.

बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप: दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान चौटाला ने कहा कि, "बीजेपी नेता झूठे वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. राज्य में हजारों लोग परेशान हैं लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है." इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि, "राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस्तीफा दे देना चाहिए."

कोर्ट मामलों और धरने पर बोले चौटाला: चौटाला ने सोनीपत की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और अन्य जमीन विवादों को लेकर कहा कि, "मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं. 8 से 10 गांव दस साल तक धरने पर बैठे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार करने का आदेश दिया था. किसान सुनील का मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है."

सोनीपत किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला का हमला (Etv Bharat)

एटलस साइकिल फैक्ट्री पर निराशा: पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, "सोनीपत की शान एटलस साइकिल फैक्ट्री को बीजेपी सरकार ने रेजिडेंशियल कॉलोनी में बदल दिया. यह केवल उद्योग नहीं, बल्कि सोनीपत की पहचान थी. इसे बंद कर देना गलत कदम है."

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर टिप्पणी: दुष्यंत चौटाला ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, "ईरान और इजरायल के बीच युद्ध से क्षेत्र और भी अस्थिर होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी आदेशों का पालन कर रहे हैं, जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है."

बैंक घोटालों और राज्यसभा चुनाव पर बयान: उन्होंने बैंक घोटाले पर कहा कि, "अगर जांच हुई तो यह केवल एक बैंक तक सीमित नहीं बल्कि पूरे भारत में फैलेंगे." राज्यसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि, "37 में से 9 वोट उनके खिलाफ गए, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए."

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