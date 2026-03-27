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सोनीपत किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला का हमला, बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

सोनीपत किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला ( Etv Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के गांव असावरपुर में किसान सुनील तीन दिन से 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा हुआ है. इस घटना ने राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है. इस बीच हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की. बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप: दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान चौटाला ने कहा कि, "बीजेपी नेता झूठे वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. राज्य में हजारों लोग परेशान हैं लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है." इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि, "राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस्तीफा दे देना चाहिए." कोर्ट मामलों और धरने पर बोले चौटाला: चौटाला ने सोनीपत की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और अन्य जमीन विवादों को लेकर कहा कि, "मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं. 8 से 10 गांव दस साल तक धरने पर बैठे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार करने का आदेश दिया था. किसान सुनील का मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है." सोनीपत किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला का हमला (Etv Bharat)