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दुष्यंत चौटाला सीआईए विवाद: हाई कोर्ट ने हिसार एसपी से हलफनामा मांगा, जानें सरकार ने क्या कहा

शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दुष्यंत चौटाला सीआईए विवाद की याचिका पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने हिसार एसपी से जवाब मांगा.

Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 24, 2026 at 3:27 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा के पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोक कर हिसार सीआईए पुलिस द्वारा हथियार दिखाने और जान से मारने की धमकी के आरोपों संबंधी उनकी याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से मामले की जांच जारी होने की जानकारी दी गई. इस पर कोर्ट ने कोई नोटिस जारी किए बगैर एसपी हिसार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

हरियाणा पुलिस से जांच लेने की मांग: हाई कोर्ट में दायर याचिका में याची दुष्यंत ने मामले में आरोपियों के खिलाफ ना केवल एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, बल्कि जांच को हरियाणा पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे- सीबीआई, चंडीगढ़ या पंजाब पुलिस को सौंपने का अनुरोध भी किया है. गौरतलब है कि हिसार के पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते दुष्यंत चौटाला हाई कोर्ट पहुंचे हैं.

डीजीपी ने नंबर ब्लॉक किया? दुष्यंत का आरोप है कि हिसार सीआईए पुलिस की कार्यशैली की शिकायत करने के लिए उन्होंने पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल को कई फोन किए लेकिन आरोप हैं कि डीजीपी ने उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया. दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने व हिसार की सीआईए पुलिस द्वारा जान से मारने की धमकी संबंधी इस प्रकरण की राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना की जा रही है.

याचिका में ये आरोप लगाए: दुष्यंत चौटाला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल को हिसार में उनके काफिले को एक सफेद बोलेरो वाहन ने रोक लिया. इसमें सादे कपड़ों (सिविल ड्रेस) में मौजूद पुलिस अधिकारी, जिनमें- इंस्पेक्टर पवन कुमार प्रमुख रूप से शामिल है, ने हथियार लहराते हुए उन्हें और उनके सुरक्षाकर्मियों को धमकाया. याची दुष्यंत ने कोर्ट को बताया कि वे वाई-प्लस सुरक्षा श्रेणी के तहत संरक्षित हैं. बावजूद इसके ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है. याचिका के अनुसार उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों ने भी घटना की पुष्टि करते हुए अलग-अलग शिकायतें दी हैं, जिनमें जान से मारने की धमकी तक का जिक्र है.

झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप: याचिका के अनुसार हरियाणा पुलिस ने इस घटना के बाद निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय याची के परिजनों और समर्थकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने की कोशिश की. विशेषकर सात अप्रैल की एक घटना को आधार बनाकर दर्ज एफआईआर को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया गया है. दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट के समक्ष यह भी दलील दी कि घटना के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही एफआईआर दर्ज की गई है.

साक्ष्य प्रभावित करने की आशंका: याचिका के अनुसार मामले को दबाने और साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका जताई गई है. साथ ही कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज समेत सभी संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

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