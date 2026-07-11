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दुष्यंत चौटाला का भाजपा पर तीखा प्रहार, बोले- "चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में BJP को चलना सिखाया"

"मैंने सरकार चलाना अपने परदादा से सीखा": दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "मैंने सरकार चलाना किसी और से नहीं, बल्कि अपने परदादा चौधरी देवीलाल से सीखा है. अगर चौधरी देवीलाल ने उस समय डॉ. मंगल सेन को साथ लेकर गठबंधन न किया होता और उन्हें आगे न बढ़ाया होता, तो हरियाणा में भाजपा का जन्म भी नहीं होता. भाजपा नेताओं को इस ऐतिहासिक तथ्य को याद रखना चाहिए और अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए."

चरखी दादरी: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला ने भाजपा नेताओं के हालिया बयानों का तीखा जवाब देते हुए कहा कि उनके परिवार को किसी से राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है. बाढड़ा में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने राजनीतिक इतिहास को नहीं भूलना चाहिए.

भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा: पूर्व उपमुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "जो भाजपा कभी 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' का दावा करती थी, आज उसके अपने पदाधिकारी खुलेआम खर्ची मांग रहे हैं. पिछले दो वर्षों में प्रदेश में भ्रष्टाचार दोगुना हुआ है और एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ रहा है. सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है."

कानून व्यवस्था और अमृत-2 योजना पर सवाल:दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "आज हरियाणा में फिरौती और जेलों से धमकी देने के मामले अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बन चुके हैं." इसके साथ ही उन्होंने अमृत-2 योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि, "ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा और सरकार जनता को भ्रमित कर रही है."

बाढड़ा के विकास का किया वादा: वहीं, बाढड़ा के लोगों को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, "सत्ता कभी स्थायी नहीं होती. जब हमें फिर से अवसर मिलेगा तो बाढड़ा के सभी रुके हुए विकास कार्यों और परियोजनाओं को दोबारा शुरू कराया जाएगा." उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का भी आह्वान किया.

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