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रोहतक में गरजे दुष्यंत चौटाला, पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दिया सुझाव, बोले- "ग्रामीणों के जल संकट का समाधान जरूरी"

दुष्यंत चौटाला ने पानी, सुरक्षा, पेट्रोल-डीजल, और डिजिटल लाइब्रेरी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार पर हमला बोला.

Dushyant Chautala on Water Crisis
रोहतक में गरजे दुष्यंत चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 3:00 PM IST

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रोहतक : पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 17 जुलाई को जींद दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी के मुद्दे का समाधान करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री को पानी के मुद्दे को भी हल करना चाहिए क्योंकि एसवाईएल नहर का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है और केंद्र सरकार को नहर का निर्माण कराना है." चौटाला ने साथ ही प्रस्तावित जींद जिला में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान और पानीपत-डबवाली राजमार्ग जैसी परियोजनाओं का भी समर्थन किया. उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को सैंपल करार देते हुए कहा कि, "यह योजना अभी प्रारंभिक चरण में है."

ग्रामीणों की पानी की समस्या का समर्थन:रोहतक में मीडिया से बातचीत में चौटाला ने हांसी जिले के चैनत गांव में पानी की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि, "ग्रामीणों की पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए. सर्वाधिक पानी की समस्या को हल करने की मंशा नहीं दिखाई दे रही."

पुलिस एनकाउंटर में किशोर का मामला गंभीर:दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में गुरुग्राम में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 4 बदमाशों की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन नाबालिग किशोर के शामिल होने को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि, "यह बहुत ही गंभीर विषय है."

पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दिया सुझाव (ETV Bharat)

पेट्रोल-डीजल और इथेनॉल का मामला: पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण को लेकर चौटाला ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि, "पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं." साथ ही, पेट्रोल-डीजल के दाम कच्चे तेल के दामों के अनुरूप कम करने की मांग की.

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले चौटाला: उन्होंने राम मंदिर चोरी मामले में कहा कि, "उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत ही किसी स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करानी चाहिए. राम मंदिर में चंदा चोरी का है, जो बहुत गंभीर है. "

संत कबीर जयंती समारोह और डिजिटल लाइब्रेरी: दुष्यंत चौटाला ने संत कबीर जयंती समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने समाज के सभी वर्गों से जात-पात से ऊपर उठकर कबीर के रास्ते पर चलने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "2 साल पहले हरियाणा में 1500 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई थी. अब प्रत्येक गांव में ऐसी लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी."

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