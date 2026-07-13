ETV Bharat / state

रोहतक में गरजे दुष्यंत चौटाला, पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दिया सुझाव, बोले- "ग्रामीणों के जल संकट का समाधान जरूरी"

रोहतक में गरजे दुष्यंत चौटाला ( ETV Bharat )