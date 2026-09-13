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"हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास ना तो माइंड सेट ओर ना ही कोई नीति", सोनीपत में बोले दुष्यंत चौटाला

सोनीपत के गांव गोपालपुर में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है.

Dushyant Chautala Attacks Haryana CM Nayab Singh Saini in Sonipat
"हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास ना तो माइंड सेट ओर ना ही कोई नीति" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गांव गोपालपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है. दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि ना तो मुख्यमंत्री का माइंडसेट है और न ही उनके पास कोई नीति है. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो साल में सरकार हरियाणा में एक भी बड़ा नया प्रोजेक्ट नहीं ला पाई.

"ना तो माइंडसेट और ना कोई नीति" : सोनीपत के गांव गोपालपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली और नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व को भी कठघरे में खड़ा किया. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री का माइंडसेट है और न ही उनके पास कोई नीति है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यकाल में हरियाणा विकास के मामले में पीछे जा रहा है.

"नया प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया" : पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार को सत्ता में आए करीब दो साल का समय हो चुका है, लेकिन इन दो वर्षों में हरियाणा में एक भी नया प्रोजेक्ट लाने में मुख्यमंत्री कामयाब नहीं हो पाए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में नए उद्योग, रोजगार और बड़े प्रोजेक्ट लाने की जरूरत है, तो सरकार की प्राथमिकताएं आखिर क्या हैं.

"सीएम का ध्यान पंजाब के चुनाव पर" : दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर पंजाब चुनाव को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का ध्यान हरियाणा से ज्यादा पंजाब के चुनाव पर है. उनका कहना था कि बीजेपी ने पंजाब के चुनावी ध्यान में हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है. दुष्यंत चौटाला के इस बयान के बाद हरियाणा की सियासत में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला के इन तीखे आरोपों पर क्या पलटवार किया जाता है.

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