ETV Bharat / state

दुष्यंत चौटाला का CM सैनी पर हमला, बोले- " सीएम हरियाणा को नहीं दे रहे समय, वो विदेश और पंजाब दौरों में व्यस्त"

दुष्यंत चौटाला का CM सैनी पर हमला ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी में बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा. महेंद्रगढ़ में होने वाली पार्टी रैली का न्योता देने पहुंचे दुष्यंत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है और प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री के दौरों पर सवाल: दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वह प्रदेश को पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री कभी विदेश दौरों में तो कभी पंजाब के दौरे में व्यस्त रहते हैं. ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान कौन देगा? मुख्यमंत्री की अनदेखी के कारण हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों में कानून का डर कम होता जा रहा है. मेरी सरकार से प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग हैं."