ETV Bharat / state

दुष्यंत का सैनी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- "40 हजार बुजुर्गों की पेंशन काटी, विकास ठप"

40 हजार बुजुर्गों की पेंशन काटी, विकास ठप ( ETV Bharat )

जींद: पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछले दो हफ्तों से यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ाई है. दुष्यंत ने सवाल उठाया कि जब से सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से क्या प्रदेश में एक रुपये भी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई गई है? उन्होंने कहा कि, "सरकार ने पेंशन बढ़ाने के बजाय 40 हजार बुजुर्गों का सम्मान भत्ता काटने का काम किया है और अब इसे “रिवीजन” का नाम दिया जा रहा है." 40 हजार बुजुर्गों की पेंशन पर कार्रवाई: दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पिछले तीन महीनों से प्रदेश के बुजुर्ग परेशान हैं और उन्हें सम्मान भत्ते के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "यदि सरकार ने तुरंत प्रभाव से बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं की तो जेजेपी राज्यपाल से मुलाकात करेगी और जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी. पार्टी कार्यकर्ता बुजुर्गों के सम्मान की इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे." दुष्यंत का सैनी सरकार पर बड़ा हमला (ETV Bharat)