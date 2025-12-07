ETV Bharat / state

DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने MBA छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाई, जानें नई तारीख

दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL ने एमबीए छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म की अंतिम घोषणा की,15 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया.

परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 की
परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 7, 2025 at 12:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) ने दिसंबर/जनवरी 2025-26 सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जो केवल MBA छात्रों पर लागू होता है, जहां पहले की तारीखें बिना लेट फीस के 5 दिसंबर 2025 और लेट फीस के साथ 6 दिसंबर 2025 तक थी, जिन्हें अब 15 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है.

परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 की : दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (DU SOL) ने एमबीए कार्यक्रम में नामांकित छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म की अंतिम घोषणा की है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमबीए छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 दिसंबर 2025 कर दी है. यह तिथि केवल एमबीए (MBA) कार्यक्रम के छात्रों के लिए लागू होगा. अन्य किसी भी पीजी कोर्स के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाई
स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाई (ETV Bharat)

छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया फैसला: विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उन छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो किसी भी तकनीकी या व्यक्तिगत कारणों से निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे.DU SOL के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अजय जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में एमबीए छात्रों परीक्षा शुल्क भुगतान में तकनीकी दिक्कतों, नेटवर्क समस्याओं और दस्तावेज अपलोड से जुड़ी समस्याओं की सूचना मिली थी. ऐसे में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया.

DU SOL की आधिकारिक वेबसाइट लिंक से भरने की अपील : DU SOL के प्रधानाचार्य ने कहा कि जो छात्र अभी तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे DU SOL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि परीक्षा फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अधूरी जानकारी छात्रों की परीक्षा पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए छात्र सावधानीपूर्वक परीक्षा फॉर्म भरे.

इसके बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दी जाएगी : DU SOL प्रशासन ने कहा है कि 15 दिसंबर की यह तिथि अंतिम होगी और इसके बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. इसलिए एमबीए छात्रों को सलाह दी गई है कि वह समय रहते आवेदन पूरा कर लें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए. बता दे कि परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाने से एमबीए छात्रों को राहत मिली है, क्योंकि वर्ष के अंत में होने वाली अकादमिक गतिविधियों, प्रोजेक्ट सबमिशन और सेमेस्टर वर्क के बीच फॉर्म भरने के लिए समय प्रबंधन मुश्किल हो रहा था.

