ETV Bharat / state

दरभंगा के जाले विधानसभा में मतदान के दौरान हंगामा, पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने संभाला मोर्चा

दरभंगा के जाले विधानसभा में मतदान के दौरान हंगामा के साथ पत्थरबाजी की घटना हुई.

Jale Assembly constituency
एसके सुमन, सदर एसडीपीओ 2 के (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान दरभंगा जिले में जाले विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक मतदान केंद्र पर भारी हंगामा देखने को मिला. खबर के मुताबिक, कटका पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 256 पर यह हंगामा हुआ है.

सदर एसडीपीओ 2 के एसके सुमन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट के बीच विवाद के बाद कारण हंगामा खड़ा हो गया. विवाद के बीच दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी हुई.

पुलिस ने बताया कि, मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि, इस विवाद के बाद हुई पत्थरबाजी में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है. हालांकि, इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर मामले को शांत किया. एसडीपीओ ने बताचा कि, इस मामले में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है.

बिहार में पहले चरण के लिए जारी मतदान के बीच जनसुराज पार्टी के दरभंगा प्रत्याशी आरके मिश्रा के साथ बदसलूकी की घटना हुई. उसके बाद वे धरना पर बैठ गए. उन्होंने इस घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराया है.

जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी आरके मिश्रा ने कहा कि, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में जाकर की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. इससे नाराज मिश्रा ने नगर थाना परिसर में धरने पर बैठ गए. उनका आरोप है कि, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले बीजेपी के समर्थक हैं. मीडिया से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि, वे भाजपाई गुंडागर्दी के आगे झुकने वाले नहीं है. उन्होंने कहा कि, यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है. यह बाहरी गुंडों के विरुद्ध और मिथिला के आत्मसम्मान की लड़ाई है.

छपरा में भी हंगामा हुआ, धक्का-मुक्की हुई: बताते चले कि, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा और उपद्रव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. छपरा जिले की मांझी सीट से सीपीएम विधायक सत्येंद्र यादव के साथ धक्का-मुक्की की गई. साथ ही उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया.

बताया गया कि सीपीएम विधायक मतदान के दौरान पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने निकले थे. तभी दाउदपुर के पास एक बूथ पर लोगों से कहासुनी हो गई और इस बीच उनकी गाड़ी पर पत्थराव की घटना हुई है जिसमें सत्येंद्र यादव की गाड़ी का शीशा टूटा है.

सीपीएम प्रत्याशी और विधायक पर हमले की घटना के संबंध में पुलिस ने एक बयान में कहा कि मांझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जैतपुर गांव में विधायक सत्येंद्र यादव मतदान केंद्र का निरीक्षण करने वाहन से गए थे. तभी मतदान केंद्र के बाहर स्थानीय लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया और इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा वाहन का शीशा क्रैक कर दिया गया.

दरभंगा की हाई प्रोफाइल सीटें
इस बार के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. यहां पांच सीटों को हाई प्रोफाइल के तौर पर देखा जा रहा है. प्रदेश सरकार के निवर्तमान मंत्री संजय सरावगी भाजपा के छठी बार कैंडिडेट हैं. उनको चुनौती देने के लिए वीआईपी से उमेश सहनी और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से आरके मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया है.

ये भी पढ़ें: छपरा में वोटिंग के दौरान विधायक सत्येंद्र यादव पर हमला, गाड़ी का शीशा टूटा

TAGGED:

बिहार चुनाव 2025
DARBHANGA VOTING UPDATE
STONE PELTING DURING VOTING
BIHAR ELECTION 2025
FIRST PHASE OF VOTING IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.