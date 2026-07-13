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अलीगढ़ में दारोगा की दबंगई; चेकिंग अभियान के दौरान युवक को मारी लात, अब लाइनहाजिर

चौड़ दिखाते हुए दरोगा युवक को लात मारता और अपशब्द बोलता, लोगों ने बनाई वीडियो ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: वाहन चेकिंग के दौरान बन्नादेवी थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक को युवकों के साथ अभद्र व्यवहार, अपशब्द बोलना भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दारोगा युवकों से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहा है. धनंजय, क्षेत्रधिकारी द्वितीय (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार घटना बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सूतमील चौराहे के पास की है. यहां पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक बाइक पर 3 युवक पहुंचे, जिन्हें चेकिंग के लिए रोका गया. तभी किसी बात को लेकर उपनिरीक्षक राहुल तिवारी और युवकों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दारोगा ने युवकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और एक युवक को लात भी मारी.