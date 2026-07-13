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अलीगढ़ में दारोगा की दबंगई; चेकिंग अभियान के दौरान युवक को मारी लात, अब लाइनहाजिर

चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर जा रहे थे तो दारोगा ने उन्हें रोका था. इसी दौरान ये सब हुआ.

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चौड़ दिखाते हुए दरोगा युवक को लात मारता और अपशब्द बोलता, लोगों ने बनाई वीडियो (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 1:00 PM IST

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अलीगढ़: वाहन चेकिंग के दौरान बन्नादेवी थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक को युवकों के साथ अभद्र व्यवहार, अपशब्द बोलना भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दारोगा युवकों से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहा है.

धनंजय, क्षेत्रधिकारी द्वितीय (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार घटना बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सूतमील चौराहे के पास की है. यहां पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक बाइक पर 3 युवक पहुंचे, जिन्हें चेकिंग के लिए रोका गया. तभी किसी बात को लेकर उपनिरीक्षक राहुल तिवारी और युवकों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दारोगा ने युवकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और एक युवक को लात भी मारी.

घटना के दौरान मौजूद युवकों ने अपने मोबाइल फोन से पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. जिसमें पुलिसकर्मी का व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है और लोगों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

मामले ने तूल पकड़ी तो अलीगढ़ पुलिस प्रशासन हरकत में आया. एसएसपी नीरज जादौन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उपनिरीक्षक राहुल तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया. इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए.

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो में उपनिरीक्षक द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया. वीडियो की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तुर्त कार्रवाई करते हुए उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई भी जारी है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर लोग पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अनुशासनहीनता और आमजन के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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