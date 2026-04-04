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धनबाद में आंधी-बारिश का असर, सड़क पर गिरा पेड़, कार क्षतिग्रस्त

धनबाद में तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे एक कार को नुकसान हुआ है.

CAR DAMAGED DUE TO FALLING TREE
आंधी में पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 4, 2026 at 12:06 PM IST

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धनबादः शुक्रवार की देर शाम मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवा और बारिश के साथ आई आंधी ने शहर के कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया. इसी बीच लूबी सर्कुलर रोड पर एक बड़ा पेड़ तेज हवा के झोंकों की वजह से टूटकर सड़क पर गिर पड़ा. घटना के समय पास में खड़ी एक कार इसकी चपेट में आ गई, जिससे वाहन का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

जानकारी देते सिटी मैनेजर विकास कुमार (Etv Bharat)

घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली

सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और कुछ समय के लिए यातायात ठप भी हो गया. अचानक हुई इस घटना से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

पुलिस ने यातायात को सामान्य किया

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में जुट गई. इसके साथ ही नगर निगम की टीम ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से गिरे हुए पेड़ को हटाने का काम शुरू किया. कुछ ही देर में सड़क को साफ कर लिया गया, जिसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका.

सतर्कता बेहद जरूरी

इस घटना ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि तेज आंधी-तूफान के दौरान सतर्कता बेहद जरूरी है, खासकर उन स्थानों पर जहां पुराने और कमजोर पेड़ खड़े हैं. प्रशासन द्वारा समय-समय पर ऐसे पेड़ों की पहचान कर उचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

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