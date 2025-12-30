हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव मामला, जानें हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में दोनों पक्षों में हुई बहस, अब 2 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 6:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला लगातार सुर्खियों में है. आज इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से मामले पर बहस की गई. अब मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी को होनी है. शुक्रवार को अगली सुनवाई में दोनों पक्ष फ़िर इस मामले पर बहस करेंगे. राज्य में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की याचिका पर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई की. मामले में अभी अदालत की ओर से दोनों पक्षों को सुना जाना है. ऐसे में समय को देखते हुए अदालत ने मामला नए साल के पहले शुक्रवार के लिए लिस्ट किया है. शुक्रवार 2 जनवरी को मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो सकती है.
पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी के आरोप
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी की जा रही है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 31 जनवरी को पंचायत का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. कानून है कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव को लेकर तैयारी करना आवश्यक है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का केवल एक सेक्शन लगाया गया है. मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पार्टी बनाया गया है.
डिजास्टर एक्ट लागू होने की बात कर रही सरकार
हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 2026 को पंचायती राज में कार्यकाल पूरा होना है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है. राज्य में पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर रोस्टर भी जारी नहीं किया गया है. वहीं, राज्य सरकार प्रदेश में अभी डिजास्टर एक्ट लागू होने की बात कह रही है और जल्द ही पंचायत चुनाव करवाने की बात कह रही है.
