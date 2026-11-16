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पंचायती राज चुनाव 2026: निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सवाई माधोपुर के मतदान केंद्रों का किया दौरा

सवाई माधोपुर में अधिकारियों से चर्चा करते आयुक्त राजेश्वर सिंह ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायती राज चुनाव के चतुर्थ चरण के मतदान के दौरान सोमवार को जिले का दौरा किया. जिले की चार पंचायत समितियों के मतदान हो रहे हैं. आयुक्त राजेश्वर सिंह ने गंगापुर सिटी के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया एवं मतदान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सिंह ने मच्छीपुरा के आदर्श मतदान केंद्र पर वोटिंग प्रक्रिया देखी. उन्होंने मतदान कार्मिकों, अधिकारियों ओर सुरक्षा में तैनात जवानों से भी जानकारी ली.