पंचायती राज चुनाव 2026: निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सवाई माधोपुर के मतदान केंद्रों का किया दौरा
उन्होंने मतदान कार्मिकों, अधिकारियों ओर सुरक्षा में तैनात जवानों से भी जानकारी ली.
Published : November 16, 2026 at 4:09 PM IST
सवाई माधोपुर: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायती राज चुनाव के चतुर्थ चरण के मतदान के दौरान सोमवार को जिले का दौरा किया. जिले की चार पंचायत समितियों के मतदान हो रहे हैं. आयुक्त राजेश्वर सिंह ने गंगापुर सिटी के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया एवं मतदान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सिंह ने मच्छीपुरा के आदर्श मतदान केंद्र पर वोटिंग प्रक्रिया देखी. उन्होंने मतदान कार्मिकों, अधिकारियों ओर सुरक्षा में तैनात जवानों से भी जानकारी ली.
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं एवं प्रत्याशियों के एजेंट से संवाद किया एवं मतदान की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कार्मिकों से निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न करवाने के निर्देश दिए. आयुक्त सिंह ने गंगापुर सिटी में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम से जिले में मतदान को लेकर चर्चा की. पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली.
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राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मीडिया से कहा कि जिले में लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निग अधिकारी एवं मतदान कार्मिकों के एग्जाम करवाकर चुनाव नियमों की जानकारी दी. निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आज यहां सूरवाल में मतदान हो रहा है, जहां 43 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं.इसे लेकर अतिरिक्त चुनाव चिह्न की स्वीकृति मांगी, जो दे दी गई. उन्होंने कहा, जटिल परिस्थितियों के बावजूद जिले के अधिकारी व्यवस्थित तरीके से समाधान निकाल रहे हैं.
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