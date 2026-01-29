सलूंबर में एनिकट निर्माण के समय मलबा गिरने से दबे मजदूर, दो की मौत, तीन घायल
मलबे में दबे 5 मजदूरों को बाहर निकालकर सलूंबर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया.
Published : January 29, 2026 at 9:54 AM IST
उदयपुरः सलूंबर जिले के ईसरवास पंचायत अंतर्गत मानपुरा क्षेत्र में चल रहे एनिकट निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया.जोधसागर तालाब के पास निर्माणाधीन संरचना अचानक ढह गई. इससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए. घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से मजदूरों को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया, यहां इलाज के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई. वहीं तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
सलूंबर थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि घटना बुधवार देर शाम की है. उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे 5 मजदूरों को बाहर निकालकर सलूंबर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया. यहां इलाज के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है. चिकित्सकों ने बताया कि तीनों मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें गहन निगरानी में रखा गया है. घायल मजदूर लाम्बी डूंगरी के पास स्थित जेतेला फला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
पढ़ेंः कच्चे मकान की गिरा रहे थे दीवार, अचानक ढहने से मकान मालिक एवं मजदूर दबे, दोनों की मौत
अधिकारियों ने लिया जायजाः सलूंबर थानाधिकारी ने बताया कि दोनों मृतकों के शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वहीं, हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन चावला, डिप्टी एसपी हेरम्भ जोशी और तहसीलदार डॉ. मयूर शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. वहीं, एनिकट निर्माण को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. इस संबंध में बात करने पर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता प्रतीक चौधरी और जलग्रहण योजना के अधिशासी अभियंता रतन सिंह भाटी ने कहा कि यह निर्माण कार्य उनके विभाग के अधीन नहीं है.