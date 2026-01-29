ETV Bharat / state

सलूंबर में एनिकट निर्माण के समय मलबा गिरने से दबे मजदूर, दो की मौत, तीन घायल

उदयपुरः सलूंबर जिले के ईसरवास पंचायत अंतर्गत मानपुरा क्षेत्र में चल रहे एनिकट निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया.जोधसागर तालाब के पास निर्माणाधीन संरचना अचानक ढह गई. इससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए. घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से मजदूरों को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया, यहां इलाज के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई. वहीं तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

सलूंबर थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया कि घटना बुधवार देर शाम की है. उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे 5 मजदूरों को बाहर निकालकर सलूंबर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया. यहां इलाज के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है. चिकित्सकों ने बताया कि तीनों मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें गहन निगरानी में रखा गया है. घायल मजदूर लाम्बी डूंगरी के पास स्थित जेतेला फला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं.