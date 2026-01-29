टाइगर्स के आक्रामक होने की ये है खास वजह, वन महकमे ने की लोगों से अपील
जंगलों में इस समय टाइगर्स ज्यादा आक्रामक होते हैं, इसलिए फिलहाल लोगों को भी जंगलों में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है.
देहरादून: उत्तराखंड के जंगलों में इस समय टाइगर्स के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे वन विभाग और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई हैं. वन महकमे के मुताबिक अभी जंगलों में टाइगर्स का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और इसी वजह से वे सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा आक्रामक और संवेदनशील हो जाते हैं. इस दौरान जरा-सी हलचल या इंसानी मौजूदगी पर भी टाइगर हमला कर सकते हैं.
सुरक्षित जगह तलाशती है बाधिन: वन विभाग का कहना है कि ब्रीडिंग सीजन में टाइगर (मादा बाघ) अपने लिए सुरक्षित जगह तलाशती है. अगर उसके साथ शावक हों तो वह और भी ज्यादा सतर्क और आक्रामक हो जाती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अनजाने में उनके पास पहुंच जाए तो टाइग्रेस अपने बच्चों और खुद की सुरक्षा के लिए तुरंत हमला कर देती है. यही कारण है कि इस समय जंगलों और जंगल से सटे इलाकों में लोगों को बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है.
टकराव हो सकता है बेहद खतरनाक साबित: उत्तराखंड में हाल के महीनों में टाइगर्स के हमलों की घटनाएं दर्ज की गई हैं. हालांकि भालू और तेंदुए के मुकाबले टाइगर के हमले कम होते हैं, लेकिन जब आमना-सामना होता है तो जान का खतरा ज्यादा रहता है. आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025 में बाघ के हमलों में 13 लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए. इससे साफ है कि टाइगर से टकराव बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.
यह समय जंगलों में विशेष सावधानी बरतने का है. लोगों को चाहिए कि वे अकेले जंगल में न जाएं, बल्कि समूह में जाएं और पहले यह जानकारी ले लें कि उस क्षेत्र में कोई टाइगर सक्रिय तो नहीं है. जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को अपने बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए और उन्हें अकेले जंगल या खेतों की ओर न भेजें.
ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक: वन विभाग लगातार ग्रामीणों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है. गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि इस मौसम में टाइगर्स ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उनकी हरकतें भी आक्रामक हो सकती हैं. इसके साथ ही लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि वे सुबह-शाम के समय जंगल में जाने से बचें, मोबाइल या शोर करने वाले उपकरण साथ रखें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें.
लोगों की सतर्कता ही बड़ा बचाव: वन अधिकारियों का मानना है कि इंसानों और टाइगर्स के बीच टकराव को रोका जा सकता है, अगर लोग खुद भी सतर्क रहें, जंगल में अनावश्यक प्रवेश, लकड़ी या चारा लेने जाना और जानवरों के रास्तों पर आवाजाही ही ज्यादातर हादसों की वजह बनती है. ब्रीडिंग सीजन में टाइगर्स का स्वभाव ज्यादा रक्षात्मक और आक्रामक हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि लोग जंगलों से दूरी बनाए रखें, वन विभाग की अपीलों को गंभीरता से लें और खुद की व अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, सतर्कता ही इस समय सबसे बड़ा बचाव है.
