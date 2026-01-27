लखनऊ में खुदाई के दौरान मिट्टी से दबकर मजदूर की मौत, दो अन्य जख्मी
विपिन मजदूरी का काम कर रहा था. काम दौरान ही उसके प्राण चले गए. घटना के दौरान दो अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 10:48 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रेलवे लाइन के पास खुदाई के दौरान मिट्टी से दब कर एक मजदूर की मौत हो गई. जिस मजदूर की मौत हुई है. मृतक का नाम विपिन है.
जानकारी के मुताबिक विपिन यहां पर मजदूरी का काम कर रहा था, काम दौरान ही उसके प्राण चले गए. घटना के दौरान दो अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
लोगों का कहना है कि यहां पर जलकल विभाग के तहत पाइप डालने का काम कराया जा रहा था. ये मजदूरी इसी काम में लगे हुए थे, तभी नीचे खुदाई कर रहे मजूरों पर एक दम से सड़क की मिट्टी धंस गई.
इस हादसे में एक मजदूर विपिन की मिट्टी के नीचे दब जाने से मौत हो गई. लोगों का आरोप है कि विभाग ठेकेदार की ओर से सावधानी नहीं बर्ती गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ. यदि नियमों व सुरक्षा का ध्यान रखा जाता, तो शायद मजदूर की जान बच जाती.
पुलिस ने दी जानकारी
कुलदीप दुबे तालकटोरा इंस्पेक्टर ने बताया कि रेलवे लाइन के पास जलकल विभाग का काम चल रहा था यहां पर पाइप डालने के लिए सड़क के किनारे खुदाई की जा रही थी. मजदूर खुदाई कर रहे थे. इस दौरान रोड की मिट्टी धंस गई. इसमें मजदूर दब गए.
मिट्टी से दबने के चलते एक मजदूर विपिन की मौत हो गई. वहीं, दो अन्य मजदूर घायल हो गए.
घटना के दौरान लोगों ने बचाव कार्य किया, लेकिन मजदूर को बचा नहीं सके. आम जनता ने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद दो अन्य मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी स्थिर बताई जा रही है.
अभी तक नहीं मिली कोई शिकायत
इंस्पेक्टर तालकटोरा ने बताया कि घटना के बाद मौके पर पुलिस बल गया था. शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है.
घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है. स्थिति कंट्रोल में है पीड़ित मजदूरों के परिवार की ओर तक अभी तक कोई शिकायत पत्र पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया गया है. यदि हमें को शिकायत पत्र दिया जाता है, तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लापरवाही का शिकार हो रहे लोग
राजधानी लखनऊ का यह पहला मामला नहीं है, जब लापरवाही के चलते किसी की जान चली गई है. इस बार जलकल विभाग के कार्य के दौरान मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरण के अभाव व लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान चली गई.
वहीं, इससे पहले लखनऊ नगर निगम की लापरवाही के चलते भी कई मौते हुए हैं. राजधानी लखनऊ में जानकीपुरम में सीवर मेनहोल का ढक्कन खुला होने के चलते बरसात में एक बच्चा सीवर में बह गया था. वहीं, ऐसी ही घटना अलीगंज में हुई थी, जहां पर एक व्यक्ति काम के दौरान नाले में बह गया.
