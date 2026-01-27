ETV Bharat / state

लखनऊ में खुदाई के दौरान मिट्टी से दबकर मजदूर की मौत, दो अन्य जख्मी

लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रेलवे लाइन के पास खुदाई के दौरान मिट्टी से दब कर एक मजदूर की मौत. ( ETV Bharat (प्रतीकात्मक) )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रेलवे लाइन के पास खुदाई के दौरान मिट्टी से दब कर एक मजदूर की मौत हो गई. जिस मजदूर की मौत हुई है. मृतक का नाम विपिन है. जानकारी के मुताबिक विपिन यहां पर मजदूरी का काम कर रहा था, काम दौरान ही उसके प्राण चले गए. घटना के दौरान दो अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. लोगों का कहना है कि यहां पर जलकल विभाग के तहत पाइप डालने का काम कराया जा रहा था. ये मजदूरी इसी काम में लगे हुए थे, तभी नीचे खुदाई कर रहे मजूरों पर एक दम से सड़क की मिट्टी धंस गई. इस हादसे में एक मजदूर विपिन की मिट्टी के नीचे दब जाने से मौत हो गई. लोगों का आरोप है कि विभाग ठेकेदार की ओर से सावधानी नहीं बर्ती गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ. यदि नियमों व सुरक्षा का ध्यान रखा जाता, तो शायद मजदूर की जान बच जाती. पुलिस ने दी जानकारी कुलदीप दुबे तालकटोरा इंस्पेक्टर ने बताया कि रेलवे लाइन के पास जलकल विभाग का काम चल रहा था यहां पर पाइप डालने के लिए सड़क के किनारे खुदाई की जा रही थी. मजदूर खुदाई कर रहे थे. इस दौरान रोड की मिट्टी धंस गई. इसमें मजदूर दब गए. मिट्टी से दबने के चलते एक मजदूर विपिन की मौत हो गई. वहीं, दो अन्य मजदूर घायल हो गए.