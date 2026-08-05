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दिल्ली में बारिश से तुगलकाबाद गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव से लोग परेशान, जानें क्या कहा ?

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है. जहां एक तरफ बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है. इसी कड़ी में तुगलकाबाद गांव के मुख्य मार्ग जो मेहरौली बदरपुर रोड को जोड़ता है उस पर बारिश के दौरान तकरीबन 2 से 3 फीट पानी भर गया है. इस जलभराव की वजह से यातायात पूरी तरह बाधित हो गई है. कई वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गया. जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है.

लोगों ने बताया सूरत-ए- हाल

वही बारिश के दौरान रिक्शा चालक ने बताया कि मूसलाधार बारिश से यहां जलभराव हो गया है. मेरा रिक्शा भी पानी में डूबने की वजह से खराब हो गया. यह परेशानी आज की नहीं है. हर साल यहां बारिश के दौरान जलभराव की भारी समस्या हो जाती है, लेकिन प्रशासन इसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रहा है.. एक अन्य राहगीर ने बताया कि फुटपाथ पर जैसे तैसे अपनी गाड़ी को चढ़ा कर लाया हूं. क्योंकि अगर जलभराव के बीच से लाता तो गाड़ी खराब हो जाती. बारिश बहुत ज्यादा है, ऐसे में जलभराव की समस्या लगातार बनी रहेगी. प्रशासन को इसका समाधान करना चाहिए, ताकि इस भीषण जलभराव की वजह से कोई हादसा ना हो जाए.