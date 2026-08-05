दिल्ली में बारिश से तुगलकाबाद गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव से लोग परेशान, जानें क्या कहा ?
दिल्ली में झमाझम बारिश से तुगलकाबाद में मुख्य मार्ग पर भरा पानी, मेहरौली बदरपुर को जोड़ने वाली सड़क पर जलभराव से लोग बुरी तरह परेशान
Published : August 5, 2026 at 1:20 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है. जहां एक तरफ बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है. इसी कड़ी में तुगलकाबाद गांव के मुख्य मार्ग जो मेहरौली बदरपुर रोड को जोड़ता है उस पर बारिश के दौरान तकरीबन 2 से 3 फीट पानी भर गया है. इस जलभराव की वजह से यातायात पूरी तरह बाधित हो गई है. कई वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गया. जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है.
लोगों ने बताया सूरत-ए- हाल
वही बारिश के दौरान रिक्शा चालक ने बताया कि मूसलाधार बारिश से यहां जलभराव हो गया है. मेरा रिक्शा भी पानी में डूबने की वजह से खराब हो गया. यह परेशानी आज की नहीं है. हर साल यहां बारिश के दौरान जलभराव की भारी समस्या हो जाती है, लेकिन प्रशासन इसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रहा है.. एक अन्य राहगीर ने बताया कि फुटपाथ पर जैसे तैसे अपनी गाड़ी को चढ़ा कर लाया हूं. क्योंकि अगर जलभराव के बीच से लाता तो गाड़ी खराब हो जाती. बारिश बहुत ज्यादा है, ऐसे में जलभराव की समस्या लगातार बनी रहेगी. प्रशासन को इसका समाधान करना चाहिए, ताकि इस भीषण जलभराव की वजह से कोई हादसा ना हो जाए.
मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था आरेंज अलर्ट:
बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार से दिल्ली में बारिश की चेतावनी जारी की थी. जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था. ठीक उसी अनुमान के अनुसार बुधवार को सुबह से ही बारिश हो रही है. तुगलकाबाद गांव में पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और वर्तमान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का निवास है. यानी बड़े नाम के नेताओं के साथ जुड़े होने के बाद भी इस क्षेत्र की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है.
ये भी पढ़ें :