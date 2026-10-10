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अस्पतालों में अन्नदान कर पितरों को कर रहे तृप्त, जानिए जरूरतमंदों की सेवा क्या है अनूठा तरीका

लखनऊ: पितृपक्ष में अन्न दान का अलग ही महत्व है. मान्यता है कि जरूरतमंदों को दिए गए दान से पितरों को तृप्ति मिलती है. पितृपक्ष में वैसे तो परंपरा के मुताबिक, लोग कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन इससे इतर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने अस्पतालों के बाहर मरीजों के परिजनों की सेवा का जिम्मा उठा लिया है. इनके लिए ये भी एक तरह का अन्न दान ही है, जो पितृपक्ष की मान्यता को पुष्ट करता है. इस रिपोर्ट में जानिए लखनऊ की उन स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में जो उन लोगों की मदद के प्रति समर्पित हैं, जिनका कोई अपना अस्पताल में भर्ती है और उनके पास न तो ठहरने की जगह है, न ही खाने का खर्च. इसमें वे लोग भी सहयोग कर रहे हैं, जो पितृपक्ष के इन दिनों में तय समय व स्थान पर भोजन पहुंचाते हैं. कुछ लोग अपने पितरों की तिथि वाले दिन यह सेवा करते हैं. जबकि कई संस्थाएं इसे पूरे पखवाड़े चलाती हैं.

पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की स्मृति में अन्नदान करने की इच्छा रखने वाले लोगों को इसके लिए दो दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है. इसके पीछे स्वयंसेवी संस्थाओं का कहना है कि पखवाड़े के दौरान इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को स्लॉट आवंटित करने पड़ते हैं. जिनको भोजन वितरण का नहीं मिल पाता है, उन्हें नाश्ता वितरित करने का अवसर दिया जाता है. सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को नाश्ता और भोजन का प्रबंध किया जाता है.

अर्थात- मृत पूर्वज (पितर) अपने कर्मों के अनुसार जिस किसी भी योनि (जैसे- मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, या कीट) में जन्म लेते हैं, श्राद्ध में अर्पित किया गया अन्न-जल उनके नए जन्म की योनि के अनुकूल आहार के रूप में बदल जाता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पितरों के प्रति श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है. सनातन परंपरा में माना जाता है कि पितरों की तृप्ति केवल कर्मकांड से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, दान और सत्कर्मों से भी जुड़ी है. इसी भावना से प्रेरित होकर लोग पितृ पक्ष में अन्नदान, जरूरतमंदों की सहायता और सेवा कार्य कर रहे हैं.

पितृपक्ष के दौरान लखनऊ की कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं आस्था और जरूरतमंदों के बीच सेतु का काम कर रही हैं. इन स्वयंसेवी संस्थाओं में ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन, विजयश्री प्रसादम सेवा संस्थान, रोटी-कपड़ा बैंक, धन्वंतरि सेवा संस्थान, हरिओम सेवा संस्थान आदि शामिल हैं.

पितरों की याद में अन्नदान

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ईश्वर चाइल्ड फाउंडेशन के जरिये पितरों की स्मृति में मरीजों के परिजनों को भोजन करा रहे इंदिरानगर निवासी राजू वर्मा ने बताया कि घर पर तर्पण आदि करने के बाद यहां पर अपनी मां की स्मृति में लोगों को भोजन करने आए हैं. वहीं धन्वंतरि सेवा संस्थान के जरिये मरीजों के परिजनों को भोजन करा रहे टिकैतराय तालाब, राजाजीपुरम निवासी विनय उपाध्याय ने बताया कि उनकी बिटिया शताक्षी उपाध्याय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दूर-दराज से इलाज कराने आ रहे मरीजों के परिजनों की अन्नदान के माध्यम से सेवा करने आए हैं.

क्या है अन्न दान, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

लोग श्रद्धा भाव से आते हैं सेवा करने

लखनऊ में फूडमैन के नाम से मशहूर विशाल सिंह ने बताया कि जैसा ही हम सब लोग जानते हैं, पितृपक्ष चल रहा है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना, सबसे अच्छा एक सेवा का भाव है. लोग अपने दिवंगत परिवारों की जो आत्माएं हैं, उनकी स्मृति में स्वयं अन्नदान के जरिये सेवा करने के लिए आ रहे हैं. ऐसे में लोग तीमारदारों की भोजन सेवा कर नरसेवा नारायण सेवा विचार को सार्थक कर रहे हैं.

वहीं ईश्वर चाइल्ड फाउंडेशन की संचालिका सपना उपाध्याय ने बताया कि पितृपक्ष हमारे लिए एक सहयोग के वरदान के रूप में आता है, जिसमें तमाम लोग अपने प्रियजनों की स्मृति में यहां भोजन व्यवस्था करते हैं. दो-दो, तीन-तीन, चार-चार टाइम की बुकिंग रहती है. कभी नाश्ता, चाय, फल बंटता हैं तो लगता है कि पितृपक्ष में पितृजनों का आशीर्वाद है. करीब पांच सौ लोगों के खाने की व्यवस्था रोज कर रही है. धन्वंतरि सेवा न्यास के संयोजक संतोष ने बताया कि जो लोग भी मरीजों को भोजन कराने के लिए आते हैं, उनकी श्रद्धा को देखते हुए अवसर दिया जाता है. जब कोई नहीं आता है तो यह न्यास डॉक्टरों की तरफ से संचालित है, इसलिए उनके माध्यम से सेवा की जाती है.

क्या है परंपरा (Photo Credit; ETV Bharat)

अन्नदान की अनुमति के नियम

बलरामपुर संयुक्त जिला चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर बीकेएस चौहान कहते हैं कि चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिए मेस चलती है. मेस के जरिए मरीज और उनके एक अटेंडेंट को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है. यदि बाहर से कोई एनजीओ या कोई प्रसिद्ध संस्था आती है और वह अपना विषय बताती है तो हम उनको विशेष परिस्थिति में भोजन वितरण की अनुमति देते हैं, अन्यथा अचानक बाहर के लोगों को अन्नदान करने की अनुमति नहीं देते हैं. अस्पताल की तरफ से पूरी व्यवस्था सरकारी होती है. वहीं किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी प्रो.के.के.सिंह का कहना है कि अस्पताल में केवल भर्ती मरीजों को खाना दिया जाता है. एक मरीज के साथ आने वाले तीन-चार अटेंडेंट को खाना उपलब्ध करा पाना संभव नहीं होता है. बाहर के लोगों को हम वार्ड में अन्नदान करने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि बाद में अगर किसी को फूड प्वाइजनिंग या कोई बीमारी हो गई तो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताया कि हमारे पास फुली ऑटोमेटिक बहुत बड़ी किचन है. अगर कोई आता है श्रद्धा भाव से, वह हमारे किचन में पेमेंट कर खाना लेकर मरीज के बीच बांट सकता है.

श्राद्ध कर्म (Photo Credit; ETV Bharat)

जो जिस भाव से करता है, उनके पितृ उसी भाव मे ग्रहण करते हैं

अयोध्या में रामजन्म भूमि पर मूर्ति स्थापना विद्वत मंडल में शामिल व लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के प्रो. श्यामलेश तिवारी का कहना है कि वस्तुतः पितृपक्ष में पितरों को जो हम अन्न, जल आदि उन तक पहुंचाने के लिए यत्न करते हैं, उसमें माध्यम पंचबलि और ब्राह्मण भोजन है. ब्राह्मण भोजन किसको कराएं? ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण हो, उसको करा दें. इसके लिए वही ब्राह्मण उपयुक्त है, जो नित्य संध्यावंदन आदि से परिपूर्ण हो. अगर उसको अन्नदान करें और वो अन्न हमारा ग्रहण करता है तो हमारे पितरों को उत्तम प्रकार से प्राप्त होता है. वैसे पितृपक्ष में 96 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है. उस वर्णन में जो अन्नदान का प्रसंग है, वो एक तो बलि बलि करना, उसके पश्चात ब्राह्मण पंचबलि जिसमें गौ, श्वान, काक, देवादि और पिपीलिका यानी चींटी आदि इनके लिए पंचबलि है. साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है.

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