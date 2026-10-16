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शुंभ निशुंभ और चंड मुंड राक्षस के वध से जुड़ा है मां चंडी देवी मंदिर का इतिहास, चुनरी बांधने से होती है मुराद पूरी

हरिद्वार मां चंडी देवी ( Photo-ETV Bharat )

जानिए मंदिर का पौराणिक इतिहास: मां चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास राक्षसों के संहार से जुड़ा हुआ है. मंदिर के पुजारी सुरजीत शर्मा ने बताया कि प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ और चंड मुंड जैसे राक्षसों ने अपने अत्याचारों से देवताओं को परेशान कर दिया था. राक्षसों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवताओं का अधिकार छिन गया था. इससे परेशान होकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने मां भगवती का आह्वान किया और उन्हें राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की.देवताओं की प्रार्थना पर मां भगवती ने चंडी का स्वरूप धारण किया और मां ने शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति चन्ड मुंड का संहार किया.