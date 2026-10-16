शुंभ निशुंभ और चंड मुंड राक्षस के वध से जुड़ा है मां चंडी देवी मंदिर का इतिहास, चुनरी बांधने से होती है मुराद पूरी
हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. जहां मां चंडी खंभ के रूप में स्वयं प्रकट हुई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 16, 2026 at 10:03 AM IST
हरिद्वार: सिद्धपीठों की भूमि कही जाने वाली धर्मनगरी हरिद्वार में मां भगवती के अनेक प्राचीन मंदिर हैं. इन्हीं मंदिरों में नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है. पौराणिक मान्यताओं से जुड़े इस मंदिर में मां चंडी के दर्शन के लिए सालभर श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र के दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है. मां के जयकारों और पूजा अर्चना के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है. मान्यता है कि मां चंडी यहां खंभ रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं. शारदीय नवरात्र में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
जानिए मंदिर का पौराणिक इतिहास: मां चंडी देवी मंदिर का पौराणिक इतिहास राक्षसों के संहार से जुड़ा हुआ है. मंदिर के पुजारी सुरजीत शर्मा ने बताया कि प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ और चंड मुंड जैसे राक्षसों ने अपने अत्याचारों से देवताओं को परेशान कर दिया था. राक्षसों के बढ़ते प्रभाव के कारण देवताओं का अधिकार छिन गया था. इससे परेशान होकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने मां भगवती का आह्वान किया और उन्हें राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की.देवताओं की प्रार्थना पर मां भगवती ने चंडी का स्वरूप धारण किया और मां ने शुंभ निशुंभ और उनके सेनापति चन्ड मुंड का संहार किया.
नील पर्वत स्थित मंदिर: इस प्रकार मां भगवती ने देवताओं को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई. मां चंडी से जुड़ी इसी कथा के कारण नील पर्वत स्थित मंदिर की विशेष धार्मिक मान्यता है. मंदिर से जुड़ी प्रचलित मान्यता के अनुसार, राक्षसों का संहार करने के बाद मां चंडी नील पर्वत पर विराजमान हुईं. देवताओं ने मां भगवती से मानव कल्याण के लिए इसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की थी. मान्यता है कि देवताओं के आह्वान पर मां चंडी यहां खंभ रूप में विराजमान हो गईं और तभी से अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं. वैसे तो मां चंडी रौद्र स्वरूप में खंभ के रूप में विराजमान हैं लेकिन पुजारी बताते हैं कि आठवीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने यहां पिण्डी की स्थापना की थी, जिसे शांत स्वरूप माना जाता है.
हर मुराद होती है पूरी: मां चंडी देवी मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के बीच चुनरी बांधकर मनोकामना मांगने की परंपरा प्रचलित है. भक्त मां के दरबार में चुनरी बांधकर अपनी मुराद पूरी होने की प्रार्थना करते हैं. मान्यता है कि मां चंडी सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी करती हैं. मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर बांधी गई चुनरी खोलते हैं और मां के प्रति आभार प्रकट करते हैं. इसी विश्वास के चलते मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं. कोई परिवार की सुख शांति की कामना लेकर आता है तो कोई अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए मां के दरबार में माथा टेकता है.
दर्शन के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु: माता के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था इतनी दिखाई देती है कि इतनी ऊंची चढ़ाई पर उन्हें थकान का अनुभव नहीं होता और मां के जयकारों के साथ भक्ति मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं. नवरात्र के दौरान मंदिर में आने वाले भक्तों की आस्था विशेष रूप से दिखाई दे रही है. माता को चुनरी, नारियल और फल फूल का प्रसाद अर्पित किया जाता है. मां चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. नील पर्वत पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी श्रद्धालुओं के लिए खास अनुभव रहता है. भक्त पहाड़ी मार्ग पर चढ़ाई करते हुए साढ़े तीन किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके मां के दरबार तक पहुंचते हैं. वहीं, जो श्रद्धालु पैदल चढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए उड़नखटोले यानी रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है.
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