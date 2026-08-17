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सावन में इस रंग का है खास महत्व, जानें महिलाएं क्यों उस रंग की चीजों से करती हैं शृंगार

जमशेदपुर: सावन के महीने में पुरे माह शिवालयों में भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. वहीं सावन मास में महिलाएं एक खास रंग के परिधान और शृंगार को विशेष महत्व देती हैं. सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हरे रंग का बेलपत्र, हरा भांग, हरा धतुरा चढ़ाने का महत्व है, वहीं महिलाएं हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां और हरे रंग की बिंदी लगाती हैं. झूले का आंनद इस महीने में खास होता है.

जमशेदपुर में सावन के महीने में अलग-अलग समाज से जुड़ी महिलाएं सामूहिक रूप से सावन महोत्सव मनाती हैं और इस उत्सव में सिर्फ हरे रंग का उत्सव दिखता है. उत्सव में उम्र की कोई सीमा नहीं रहती सास, बहु, ननद, सहेली सभी हरे परिधान और हरे श्रृंगार से सज धज कर सावन उत्सव मनाती हैं.

हरे रंग को लेकर महिलाओं ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

सवान में क्या है हरे रंग का महत्व

आम जीवन में सभी रंग का अपना अलग-अलग महत्व है. वहीं महिलाएं मानती हैं कि सावन में वर्षा होने से हरियाली बढ़ती है. इस मौसम में भगवान शिव पर हरे रंग का बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं. हरा शुभ रंग है, हरा सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है. हरा का मतलब हरियाली और हम महिलाएं हरे रंग का परिधान और चूड़ी, बिंदी लगाते हैं. जिससे हमारे परिवार, समाज और देश में हरियाली बनी रहे. अपनों के साथ झूला झूलते हैं.