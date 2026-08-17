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सावन में इस रंग का है खास महत्व, जानें महिलाएं क्यों उस रंग की चीजों से करती हैं शृंगार

सावन के महीने में प्रकृति से जुड़ी चीजों के साथ हरा रंग का अलग महत्व होता है. महिलाओं में इस रंग के अलग मायने हैं.

SHRAVANI MELA IN JAMSHEDPUR
हरे रंग के कपड़ों से सजी महिलाएं (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 3:19 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 3:47 PM IST

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जमशेदपुर: सावन के महीने में पुरे माह शिवालयों में भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. वहीं सावन मास में महिलाएं एक खास रंग के परिधान और शृंगार को विशेष महत्व देती हैं. सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हरे रंग का बेलपत्र, हरा भांग, हरा धतुरा चढ़ाने का महत्व है, वहीं महिलाएं हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां और हरे रंग की बिंदी लगाती हैं. झूले का आंनद इस महीने में खास होता है.

जमशेदपुर में सावन के महीने में अलग-अलग समाज से जुड़ी महिलाएं सामूहिक रूप से सावन महोत्सव मनाती हैं और इस उत्सव में सिर्फ हरे रंग का उत्सव दिखता है. उत्सव में उम्र की कोई सीमा नहीं रहती सास, बहु, ननद, सहेली सभी हरे परिधान और हरे श्रृंगार से सज धज कर सावन उत्सव मनाती हैं.

हरे रंग को लेकर महिलाओं ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

सवान में क्या है हरे रंग का महत्व

आम जीवन में सभी रंग का अपना अलग-अलग महत्व है. वहीं महिलाएं मानती हैं कि सावन में वर्षा होने से हरियाली बढ़ती है. इस मौसम में भगवान शिव पर हरे रंग का बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं. हरा शुभ रंग है, हरा सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है. हरा का मतलब हरियाली और हम महिलाएं हरे रंग का परिधान और चूड़ी, बिंदी लगाते हैं. जिससे हमारे परिवार, समाज और देश में हरियाली बनी रहे. अपनों के साथ झूला झूलते हैं.

महिलाएं सावन के गीतों पर अपने अंदाज पर थिरकती हैं. एक दूसरे के साथ मिलकर झूला झूलती हैं. इस महीने का उन्हें खास इंतजार रहता है. इसे लेकर महिलाओं ने कहा कि हरा रंग हरियाली और जागरूकता का प्रतीक है. जब धरती पर हरियाली होगी तो ऐश्वर्य बढ़ेगा. वहीं दूसरी महिला ने कहा कि बचपन से दादी और मां को सावन में हरे रंग की साड़ी, सूट पहनते देखे हैं और भगवान शिव पर जल चढ़ाते देखे हैं. हरा रंग शुभ का संकेत है, इसलिए इस महीने का इंतजार करते हैं.

कुछ अन्य महिलाओं ने कहा कि हरा शृंगार इस महीने में खास होता है. हरियाली रहेगी तो सब हरा भरा रहेगा. इस महीने में धरती हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है, जो हमारे जीवन में प्यार और आपसी मधुर संबंध को दर्शाता है. बहरहाल सावन में पूजा-पाठ के साथ पूरे महीने सावन उत्सव के जरिये महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं और हरे रंग की हरियाली के साथ आपसी संबंधों को हरा भरा रखने का संकल्प लेती हैं.

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Last Updated : August 17, 2026 at 3:47 PM IST

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