रंगभरियों की गली : राजशाही जमाने में यहां बनते थे गुलाल गोटे, अब व्यवसाय बदला, लाख की चुड़ियों से है पहचान

होली के रंग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : होली त्योहार नजदीक आने के साथ ही जिलेभर में रंग गुलाल दिखाई पड़ने लगे हैं. ब्रज से नजदीकी के चलते अलवर जिले में सदियों से होली पर रंग गुलाल की धूम रही है. राजशाही दौर में भी होली की उमंग अलग ही दिखाई पड़ती थी, तब पूर्व राजा-महाराजा गुलाल गोटे मारकर होली का आनंद लेते थे. रियासतकाल में होली त्योहार पास आते ही अलवर में गुलाल गोटे बनाने का जोर शोर से काम शुरू हो जाता था. इसी कारण जिस जगह गुलाल गोटे बनाने का कार्य होता था, उसका नाम ही रंगभरियों की गली पड़ा. बदलते दौर में गुलाल गोटे बनाने का कार्य तो खत्म हो गया, लेकिन मोहल्ले की पहचान आज भी रंगभरियों की गली के नाम से कायम है. करीब 250 साल पहले इस मोहल्ले के कई परिवार होली त्योहार पर गुलाल गोटे बनाने का कार्य करते थे, लेकिन धीरे-धीरे होली पर रंग, गुलाल का प्रचलन बढ़ता गया और गुलाल गोटे का काम खत्म हो गया. इस कारण उन परिवारों ने भी अपना व्यवसाय बदल लाख की ​चूड़िया आदि बनाना शुरू कर दिया. रंगभरियों की गली में करीब 1980 तक गुलाल गोटे बनाने का काम बंद हो गया. पढे़ं. Special : शिल्पग्राम में 400 साल पुरानी गुलाल गोटा, इस खास कला को शिल्पकार की चौथी पीढ़ी संवार रही अलवर शहर की रंगभरियों की गली में करीब 250 साल पहले गुलाल गोटे बनाने के कार्य से जुड़े परिवार के सदस्य निशा खान ने बताया कि उनकी पांचवीं पीढ़ी इस दुकान को संचालित कर रही है. उनके पूर्वज राजशाही दौर में अलवर के पूर्व राजा-महाराजाओं से जुड़े रहे और उस समय पूर्व राजपरिवार के लिए गुलाल गोटे बनाने का कार्य करते थे. गुलाल गोटे बनाने का कार्य 1975 से 1980 तक चला, बाद में यहां गुलाल गोटे की मांग नहीं रहने से यह कार्य बंद हो गया. निशा खान ने बताया कि पूर्व में यहां गुलाल गोटे का कार्य होने से इस गली का नाम रंगभरियों की गली पड़ गया. यहां अब गुलाल गोटे बनाने का कार्य बंद हो गया और उसकी जगह अब लाख की चूड़ियां बनाने का काम होने लगा, लेकिन इस गली की पहचान अब भी रंगभरियों की गली के रूप में कायम है.