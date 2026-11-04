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महाशिवपुराण: प्रदीप मिश्रा बोले, दो बाबाओं के भरोसे उत्तर प्रदेश, एक बाबा विश्वनाथ और दूसरे योगी

उन्नाव में महाशिवपुराण कथा सुनाते पंडित प्रदीप मिश्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: बीघापुर तहसील क्षेत्र के गौरी गांव में आयोजित शिवदीप महाशिवपुराण कथा के 5वें दिन बुधवार को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं को शिवभक्ति, संकल्प और जीवन के मूल्यों का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ किया गया कार्य व्यक्ति को उसके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचाता है. संकल्प ही शिव है. जब मन, बुद्धि और चित्त अस्थिर होने लगें तो व्यक्ति को अपने मन को शिवभक्ति की ओर लगाना चाहिए. भगवान शिव की कृपा के बिना जीवन अधूरा है और संसार रूपी सागर से मुक्ति पाने का मार्ग उनकी शरणागति से होकर गुजरता है.

महाशिवपुराण कथा सुनाते पंडित प्रदीप मिश्रा (Photo Credit; ETV Bharat) प्रदीप मिश्रा ने कहा कि महाशिवपुराण में भगवान के नाम स्मरण की महिमा बताई गई है. भगवान राम, कृष्ण और नारायण का नाम जपने वाले को लेने स्वयं भगवान शिव आते हैं, जबकि शिव का जाप करने वाले को गरुड़ लेने आते हैं. शिव के नाम या मंत्र के जाप की कोई निर्धारित संख्या नहीं है. श्रद्धा से एक बार भी शिव का नाम लेने का विशेष महत्व है.