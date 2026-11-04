महाशिवपुराण: प्रदीप मिश्रा बोले, दो बाबाओं के भरोसे उत्तर प्रदेश, एक बाबा विश्वनाथ और दूसरे योगी
गर्भवती माताओं के लिए कैसे लाभकारी है शिवपुराण सुनना बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 11:58 AM IST
उन्नाव: बीघापुर तहसील क्षेत्र के गौरी गांव में आयोजित शिवदीप महाशिवपुराण कथा के 5वें दिन बुधवार को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं को शिवभक्ति, संकल्प और जीवन के मूल्यों का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ किया गया कार्य व्यक्ति को उसके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचाता है. संकल्प ही शिव है. जब मन, बुद्धि और चित्त अस्थिर होने लगें तो व्यक्ति को अपने मन को शिवभक्ति की ओर लगाना चाहिए. भगवान शिव की कृपा के बिना जीवन अधूरा है और संसार रूपी सागर से मुक्ति पाने का मार्ग उनकी शरणागति से होकर गुजरता है.
प्रदीप मिश्रा ने कहा कि महाशिवपुराण में भगवान के नाम स्मरण की महिमा बताई गई है. भगवान राम, कृष्ण और नारायण का नाम जपने वाले को लेने स्वयं भगवान शिव आते हैं, जबकि शिव का जाप करने वाले को गरुड़ लेने आते हैं. शिव के नाम या मंत्र के जाप की कोई निर्धारित संख्या नहीं है. श्रद्धा से एक बार भी शिव का नाम लेने का विशेष महत्व है.
नर्तकी की शिवभक्ति का सुनाया प्रसंग: कथावाचक ने काशी की नर्तकी रहनू का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी. उसके पास आने वाले लोगों को वह परिवार के साथ रहने और शिवभक्ति में लीन रहने का संदेश देती थी. एक बार काशी के आचार्यों ने प्रदोष काल से अगले दिन के प्रदोष काल तक मंदिर में दीप जलाने का आह्वान किया. सभी श्रद्धालु बाबा के दरबार में दीप जलाने पहुंचे, लेकिन नर्तकी को मंदिर में दीप जलाने की अनुमति नहीं मिली. उसने दुखी होकर मंदिर के बाहर ही दीप जला दिया. रात में आई आंधी से सभी के दीपक बुझ गए, लेकिन उसका दीपक जलता रहा. मिश्रा ने इसे उसकी अटूट श्रद्धा और शिवभक्ति का प्रतिफल बताया.
गर्भवती माताओं के लिए लाभदायी शिवपुराण: पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो ये नहीं देखते कि किसे कितना देना है. वह औघड़दानी हैं, उनकी कृपा कब और किस पर बरस जाए, कोई नहीं जानता. गर्भवती मां यदि शिव का नाम सुनती है तो उसकी संतान पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. विपल-उत्पल का प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने पराई स्त्री और पराए धन से दूर रहने की सीख दी.
सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे: कथा में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि शिव की भक्ति और शिवकथा व्यक्ति के साथ देश का भी उत्कर्ष करती है. उन्होंने गंगा तट पर आयोजित कथा को देखकर यहां कुंभ जैसा दृश्य दिखाई देने की बात कही.
सनातन धर्म ही हमारी पहचान: वहीं विधायक राजा भैया ने कहा कि महाशिवपुराण सनातन का ग्रंथ है. हिंदू और सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती. उन्होंने सनातन समाज से एकजुटता बनाए रखने की अपील की.
कथा के पांचवें दिन जिलाधिकारी घनश्याम मीना, एसपी जयप्रकाश सिंह, सांसद मनोज तिवारी, विधायक राजा भैया, एमएलसी अभय सिंह, अभिजीत सिंह सांगा, शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल और हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी समेत कई लोगों ने व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया.
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