विधानपरिषद MLC चुनाव: लाइन में लग कर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डाला वोट, ये दावा किया
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:42 PM IST
लखनऊ: प्रदेश के 72 जिलों (कानपुर-कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर) में शिक्षक-स्नातक एमएलसी की 11 सीटों पर शुक्रवार को हो रहे चुनाव के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लाइन में लग कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रदेश की कानून व्यवस्था, निर्मित सड़कों, प्रदेश में हो रहे विकास पर मुहर है. उन्होंने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है.
डंडहिया बाजार स्थित हीवेट पालीटेक्निक में बनाये गए मतदान केंद्र 204 पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक सहित मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे. इस मतदान केंद्र पर कुल 680 वोट हैं. लाइन में लगकर मताधिकार का प्रयोग किये जाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है.
डिप्टी सीएम ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए अपने घरों से निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास में मिल का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होगी.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिन पूर्व आजम खान से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि देखिए यह वही आजम खान हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहा था, भारत माता को डायन कह चुके हैं. अखिलेश यादव पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे से ऐसे सभी तत्वों के साथ हाथ मिलाते हैं, जो देश विरोधी भारत माता के विरोधी और समाज विरोधी गुंडे माफिया को प्रश्रय भी देते हैं.
वहीं ओवैसी से गठबंधन को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि ये उनका अपना मामला है. आप जानते हैं कि जितने बेड एलिमेंट हैं सारे के सारे समाजवादी पार्टी पल्लवित पुष्पित करके प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है.
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