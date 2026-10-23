ETV Bharat / state

विधानपरिषद MLC चुनाव: लाइन में लग कर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डाला वोट, ये दावा किया

MLC चुनाव के दौरान लाइन में लगकर वोट करते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश के 72 जिलों (कानपुर-कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर) में शिक्षक-स्नातक एमएलसी की 11 सीटों पर शुक्रवार को हो रहे चुनाव के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लाइन में लग कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रदेश की कानून व्यवस्था, निर्मित सड़कों, प्रदेश में हो रहे विकास पर मुहर है. उन्होंने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है.

डंडहिया बाजार स्थित हीवेट पालीटेक्निक में बनाये गए मतदान केंद्र 204 पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक सहित मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे. इस मतदान केंद्र पर कुल 680 वोट हैं. लाइन में लगकर मताधिकार का प्रयोग किये जाने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है.