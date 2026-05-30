ETV Bharat / state

पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को स्वर्ण कोफ्तगिरी खंजर किया गिफ्ट...जानिए इसका उदयपुर से लिंक

प्रधानमंत्री के दिए इस विशेष उपहार से मेवाड़ की पारंपरिक कोफ्तगिरी कला को वैश्विक पहचान मिली.

Handmade Daggers in Udaipur
उदयपुर में हस्तनिर्मित खंजर (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 8:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: मेवाड़ की ऐतिहासिक कोफ्तगिरी कला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर चर्चा में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दौरे में वहां के राष्ट्रपति को उदयपुर में हस्तनिर्मित स्वर्ण कोफ्तगिरी खंजर भेंट किया. प्रधानमंत्री के दिए इस विशेष उपहार से मेवाड़ की पारंपरिक कोफ्तगिरी कला को वैश्विक पहचान मिली. यह खंजर उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी क्षेत्र स्थित सिकलीगर आर्ट्स की कार्यशाला में तैयार किया गया. इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरों में मेवाड़ की इस कला को बढ़ावा दे चुके हैं.वे नॉर्वे के राष्ट्रपति को भी कोफ्तगिरी कला से निर्मित ढाल भेंट कर चुके हैं.

कोफ्तगिरी कला विशेषज्ञ डॉ. श्यामलता गहलोत ने बताया, कोफ्तगिरी धातु पर सोने और चांदी की महीन जड़ाई की दुर्लभ और ऐतिहासिक कला है. लंबे प्रयास के बाद वर्ष 2021 में इस कला को जीआई (भौगोलिक संकेतक) टैग मिला था. प्राचीन समय में राजघरानों के हथियारों, तलवारों और खंजरों पर इसी कला का उपयोग किया जाता था. इसे बनाने वाले हिम्मत सिंह परिहार ने बताया, उत्कृष्ट कोफ्तगिरी कलाकृति बनाने के लिए धातु पर नक्काशी, महीन तारों की जड़ाई और पारंपरिक डिजाइनों की बारीक उकेरण जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. इस पूरी प्रक्रिया में कई दिनों की मेहनत और अत्यंत सूक्ष्म कारीगरी की आवश्यकता होती है.

कारीगर हिम्मत सिंह परिहार बोले... (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:Watch: वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए भारत और UAE मिलकर काम करते रहेंगे: PM मोदी

कीमत करीब एक लाख: खंजर कारीगर हिम्मत सिंह परिहार (सिकलीगर) ने ईटीवी भारत को बताया कि इस विशेष खंजर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के जरिए विशेष ऑर्डर मिला था. खंजर तैयार होने के बाद इसे प्रशासन के जरिए भेजा गया. परिहार ने बताया कि यह हस्तनिर्मित ओमानी डेगर (खंजर) है. इसकी कीमत लगभग एक लाख रुपए है. इसे पारंपरिक तकनीकों के साथ तैयार किया गया. खंजर बनाने में समय लगा और हर चरण में बारीक कारीगरी का विशेष ध्यान रखा गया. उनके अनुसार, सिकलीगर समुदाय का हथियारों और धातु शिल्प से सदियों पुराना संबंध रहा है. पुराने समय में समुदाय के कारीगर सिकली नामक विशेष फौलादी कड़े की सहायता से तलवारों की पॉलिश करते थे. इस प्रक्रिया के बाद तलवार इतनी चमकदार हो जाती थी कि उसमें चेहरा देख लो. इसी कारण इस समुदाय को आगे चलकर सिकलीगर कहा जाने लगा.

Koftgari Dagger
कोफ्तगिरी खंजर (ETV Bharat Udaipur)

इतना लगता वक्त: हिम्मत ने बताया कि इसे बनाने में 10 से 15 दिन लगते हैं. इसमें करीब तीन से चार ग्राम सोना लगता है. अरब देशों में फंक्शन में इसे वैसे ही यूज करते हैं, जैसे राजस्थान में राजपूती शादियों में तलवार या कटार का इस्तेमाल होता है. इसमें विशेष प्रकार की ब्लेड लगी है, जिसको सकीला कहते है. इसे वर्ष 1990 से मिडिल ईस्ट देशों में उदयपुर से भेजा जा रहा है. इससे पहले चांदी के खंजर बनाते थे, लेकिन यह फिलहाल कुछ ही दिनों पहले सोने का बनाया था, जिसे प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया. उदयपुर में इस पेशे में करीब डेढ़ सौ लोग जुड़े हैं.

Modi gave this gift to the UAE President
मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को दिया यह गिफ्ट (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:PM Modi in UAE: अबू धाबी पहुंचे PM मोदी, द्विपक्षीय संबंधों की करेंगे समीक्षा

यह भी जानें

  • पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को उदयपुर निर्मित स्वर्ण कोफ्तगिरी खंजर भेंट किया
  • उदयपुर की ऐतिहासिक कोफ्तगिरी कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली
  • खंजर का निर्माण सहेलियों की बाड़ी स्थित सिकलीगर आर्ट्स कार्यशाला में हुआ
  • विशेष खंजर के निर्माण के लिए पीएमओ से विशेष ऑर्डर मिला था
  • कोफ्तगिरी कला धातु पर सोने-चांदी की महीन जड़ाई की दुर्लभ परंपरा है
  • वर्ष 2021 में कोफ्तगिरी कला को जीआई टैग दिया गया
  • राजघरानों के हथियारों, तलवारों और खंजरों पर होती थी कोफ्तगिरी कला
  • उत्कृष्ट कलाकृति तैयार करने में महीनों की मेहनत लगती है
  • धातु नक्काशी और तार जड़ाई कोफ्तगिरी कला की प्रमुख विशेषताएं हैं
  • हस्तनिर्मित ओमानी डेगर की कीमत करीब एक लाख रुपए बताई गई
  • खंजर को पारंपरिक तकनीकों और बारीक कारीगरी से तैयार किया गया
  • सिकलीगर समुदाय का धातु शिल्प और हथियार निर्माण से सदियों पुराना नाता है
  • 'सिकली' नामक फौलादी कड़े से तलवारों की विशेष पॉलिश की जाती थी

पढ़ें: इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की ‘मेलोडी’ टॉफी…वीडियो हुआ वायरल - PM MODI ITALY VISIT

TAGGED:

GOLD KOFTGARI DAGGER FROM UDAIPUR
PM NARENDRA MODI UAE VISIT
KHANJAR RECEIVED GI TAG 5 YEARS AGO
UDAIPUR ART IN NEWS INTERNATIONALLY
HANDCRAFTED GOLD KOFTGARI DAGGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.