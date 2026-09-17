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बढ़नी से बांद्रा के बीच फेस्टिवल पर कोटा होकर चलेगी पूजा एक्सप्रेस, भोपाल–जोधपुर चलेगी बदले रूट से

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 05037 बढ़नी बांद्रा टर्मिनस पूजा स्पेशल हर गुरुवार को 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी. वापसी में यह ट्रेन नम्बर 05038 बांद्रा टर्मिनस बढ़नी हर शनिवार को 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी. यह स्पेशल ट्रेन दोनों तरफ से 8-8 फेरे करेगी.

कोटा: दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर ट्रेनों में नो रूम और वेटिंग की स्थिति रहने वाली है. जिसको देखते हुए रेलवे ने पहले से ही विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. रेलवे ने उत्तर प्रदेश के बढ़नी से बांद्रा टर्मिनस के बीच अनरिजर्व्ड पूजा एक्सप्रेस ट्रेन फेस्टिवल पर चल रहा है.

यह रहेगा शेड्यूल और स्टॉपेज: बढ़नी से चलने वाली ट्रेन हर गुरुवार शाम 7:45 पर रवाना होगी. शुक्रवार दोपहर 3:35 पर कोटा पहुंचेगी. इसके बाद शनिवार तड़के 6:30 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. बांद्रा से चलने वाली ट्रेन शनिवार सुबह 9:30 बजे रवाना होगी. यह शनिवार रात 12:40 बजे कोटा आएगी. इसके बाद रविवार रात 11:30 बजे बढ़नी पहुंच जाएगी. ट्रेन तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, ईदगाह (आगरा), बयाना, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी और बोरीवली स्टेशन पर रुकेगी. इस ट्रेन में 16 जनरल कोच सहित 18 डिब्बे लगेंगे.

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1 से 15 अक्टूबर तक बदले रूट से चलेगी भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस: मध्य प्रदेश के बिना रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है. इसके चलते कोटा और जयपुर होकर चलने वाली भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन प्रभावित हो रहा है. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि बीना स्टेशन पर तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी से संबंधित प्री-नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा. इसके चलते ट्रेन नंबर 14813 जोधपुर भोपाल और 14814 भोपाल जोधपुर ट्रेन को बदले रूट से चलाया जाएगा. ट्रेन 1 से 15 अक्टूबर के बीच भोपाल, बीना, रुठियाई से बारां कोटा की जगह भोपाल, शुजालपुर, मक्सी रुठियाई व कोटा होते हुए चलेगी.