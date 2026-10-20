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प्राचीन दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला की रस्म, महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर झूमीं, मां दुर्गा से सौभाग्य का मांगा आशीर्वाद

रांची: विजयादशमी के पावन अवसर पर रांची के बंगाली समुदाय में सदियों पुरानी सिंदूर खेला की परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है. इस बार भी प्राचीन दुर्गाबाड़ी में महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई देती और खुशी मनाती नजर आईं. हालांकि सिंदूर खेला का मुख्य आयोजन बुधवार को होगा.

नौ दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद विजयादशमी आते ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर झूमती नजर आईं. इस परंपरा में बंगाली समुदाय के साथ अन्य लोग भी शामिल होते हैं.

सिंदूर खेला के बाद महिलाएं (ETV Bharat)

महिला श्रद्धालु सुशीला कहती हैं, “सिंदूर खेला का बहुत ही महत्व है. नवरात्र के मौके पर कलश स्थापना के साथ ही हमलोग जमकर त्योहार मनाते हैं और विजयादशमी पर अपनी सहेलियों के साथ सिंदूर खेलकर मां से आशीर्वाद मांगते हैं कि घर-परिवार और पूरे विश्व को सुखी रखे.”

मां का आशीर्वाद और सौभाग्य की कामना

महिला श्रद्धालु पूनम कहती हैं, “मां आती है खुश होकर और जाती है खुश होकर. हम सभी को सौभाग्य का वरदान देकर जाती हैं. इसीलिए सिंदूर खेलते हैं कि सदा सुहागन रहें और मैया का गुणगान करते रहें.” महिला श्रद्धालु राखी कहती हैं, “मां हमें सौभाग्य का वरदान देती हैं और इस खुशी में सिंदूर खेला कर हम सभी लोग त्योहार को खुशीपूर्वक मनाते हैं.”

सिंदूर खेला के दौरान महिलाएं (ETV Bharat)

देवी बोरोन के बाद होता है सिंदूर खेला

विजयादशमी के मौके पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन से ठीक पहले सुहागिन महिलाएं देवी मां की विशेष आरती और विदाई अनुष्ठान करती हैं, जिसे देवी बोरोन कहा जाता है. इस दौरान महिलाएं पान के पत्ते को अपने हाथों में लेकर उससे मां दुर्गा के मुखमंडल का स्पर्श करती हैं. इसके बाद मां के मस्तक और चरणों में सिंदूर लगाया जाता है. उन्हें मिठाई और पान अर्पित कर सुखी और अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगा जाता है.