प्राचीन दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला की रस्म, महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर झूमीं, मां दुर्गा से सौभाग्य का मांगा आशीर्वाद
विजयादशमी के मौके पर मां दुर्गा की विदाई के दौरान महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला का आनंद लिया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 4:17 PM IST
रांची: विजयादशमी के पावन अवसर पर रांची के बंगाली समुदाय में सदियों पुरानी सिंदूर खेला की परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही है. इस बार भी प्राचीन दुर्गाबाड़ी में महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई देती और खुशी मनाती नजर आईं. हालांकि सिंदूर खेला का मुख्य आयोजन बुधवार को होगा.
नौ दिनों की आराधना के बाद बढ़ा उत्साह
नौ दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद विजयादशमी आते ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था. महिलाएं एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर झूमती नजर आईं. इस परंपरा में बंगाली समुदाय के साथ अन्य लोग भी शामिल होते हैं.
महिला श्रद्धालु सुशीला कहती हैं, “सिंदूर खेला का बहुत ही महत्व है. नवरात्र के मौके पर कलश स्थापना के साथ ही हमलोग जमकर त्योहार मनाते हैं और विजयादशमी पर अपनी सहेलियों के साथ सिंदूर खेलकर मां से आशीर्वाद मांगते हैं कि घर-परिवार और पूरे विश्व को सुखी रखे.”
मां का आशीर्वाद और सौभाग्य की कामना
महिला श्रद्धालु पूनम कहती हैं, “मां आती है खुश होकर और जाती है खुश होकर. हम सभी को सौभाग्य का वरदान देकर जाती हैं. इसीलिए सिंदूर खेलते हैं कि सदा सुहागन रहें और मैया का गुणगान करते रहें.” महिला श्रद्धालु राखी कहती हैं, “मां हमें सौभाग्य का वरदान देती हैं और इस खुशी में सिंदूर खेला कर हम सभी लोग त्योहार को खुशीपूर्वक मनाते हैं.”
देवी बोरोन के बाद होता है सिंदूर खेला
विजयादशमी के मौके पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन से ठीक पहले सुहागिन महिलाएं देवी मां की विशेष आरती और विदाई अनुष्ठान करती हैं, जिसे देवी बोरोन कहा जाता है. इस दौरान महिलाएं पान के पत्ते को अपने हाथों में लेकर उससे मां दुर्गा के मुखमंडल का स्पर्श करती हैं. इसके बाद मां के मस्तक और चरणों में सिंदूर लगाया जाता है. उन्हें मिठाई और पान अर्पित कर सुखी और अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगा जाता है.
देवी बोरोन के बाद महिलाएं एक-दूसरे के माथे, गालों और चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं. यह उत्सव एक-दूसरे के वैवाहिक सुख, पति की दीर्घायु और समृद्धि की मंगलकामना के लिए मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं पारंपरिक रूप से लाल बॉर्डर वाली सफेद या लाल-सफेद साड़ी और हाथों में शंखा-पोला धारण करती हैं.
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बाइट-पुनम,महिला श्रद्धालु
बाइट-राखी,महिला श्रद्धालु
बाइट-सुशीला, महिला श्रद्धालुConclusion:नो
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