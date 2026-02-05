ETV Bharat / state

परीक्षाओं के दौरान बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

BAN ON LOUDSPEAKERS
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 3:09 PM IST

7 Min Read
बलौदा बाजार: विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के सुचारु संचालन और छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जारी किया गया है.

जिले की संपूर्ण सीमा में यह नियम प्रभावशील रहेगा. प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे, साउंड बॉक्स अथवा अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा.



परीक्षा काल में शांति सर्वोपरि

हर वर्ष परीक्षा के समय छात्रों को सबसे अधिक शांत वातावरण की आवश्यकता होती है. तेज आवाज, अनावश्यक शोर और सार्वजनिक आयोजनों में बजने वाले लाउडस्पीकर छात्रों के मानसिक एकाग्रता पर सीधा असर डालते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है. कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में चल रही परीक्षाएं और आगामी परीक्षाएं प्रशासन की प्राथमिकता है. छात्रों का भविष्य इन परीक्षाओं से जुड़ा है, ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या शोर-शराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



इस कानून के तहत जारी हुआ आदेश

यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जारी किया गया. इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों को अनावश्यक शोर से राहत देने का प्रावधान है. इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को भी इस आदेश का आधार बनाया गया. प्रशासन का कहना है कि यह कोई नया प्रतिबंध नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने का कदम है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.



बिना अनुमति कोई छूट नहीं

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना लिखित पूर्वानुमति के किसी भी परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. चाहे वह धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, निजी समारोह हो या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि, सभी पर यह प्रतिबंध समान रूप से लागू रहेगा. यदि किसी विशेष परिस्थिति या शासकीय कार्य के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अनिवार्य हो, तो उसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा. मौखिक अनुमति या किसी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा.



अनुमति देने का अधिकार किसके पास

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति किन अधिकारियों द्वारा दी जाएगी.
  • जिला मुख्यालय में यह अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार द्वारा दी जाएगी.
  • जिले के अन्य अनुविभाग मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे.
  • अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसीलों में यह अधिकार तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी के पास रहेगा. प्रशासन ने यह भी कहा है कि अनुमति केवल उन्हीं परिस्थितियों में दी जाएगी, जो कानून और नियमों के अंतर्गत आती हों. हर आवेदन का परीक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा.


रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध

आदेश में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि किसी भी परिस्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह प्रतिबंध पूरी तरह से लागू रहेगा, चाहे कार्यक्रम किसी भी प्रकार का क्यों न हो. यह प्रावधान खास तौर पर छात्रों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की शांति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है. देर रात तक बजने वाले लाउडस्पीकर से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए प्रशासन पहले भी कई बार निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन इस बार परीक्षा को देखते हुए सख्ती और बढ़ा दी गई.



उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. इसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करना, जुर्माना लगाना और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करना भी शामिल है. पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं, कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें, बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग होते ही तत्काल कार्रवाई करें. किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.



पुलिस और प्रशासन की संयुक्त निगरानी

इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन और राजस्व अमले को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है. थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले आयोजनों पर नजर रखें. साथ ही तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, वे अनुमति जारी करते समय नियमों का सख्ती से पालन करें और अनावश्यक या नियम विरुद्ध अनुमति न दें.



छात्रों और अभिभावकों में खुशी

प्रशासन के इस फैसले से छात्रों और उनके अभिभावकों में खुशी है. कई छात्रों का कहना है कि परीक्षा के समय तेज आवाज और शोरगुल से पढ़ाई में काफी दिक्कत होती है. खासकर ग्रामीण इलाकों में शादी-विवाह, धार्मिक आयोजनों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान देर रात तक लाउडस्पीकर बजते रहते हैं, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है. अभिभावकों का भी कहना है कि प्रशासन का यह कदम सराहनीय है और इससे बच्चों को बेहतर माहौल मिलेगा.



आयोजकों को दी गई चेतावनी

प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित करने वालों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है. यदि किसी को कार्यक्रम के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यकता है, तो समय रहते लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने और बाद में सफाई देने की कोशिश करने वालों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी. प्रशासन ने यह भी कहा है कि अनुमति मिलने के बाद भी तय समय और ध्वनि स्तर का पालन करना अनिवार्य होगा.



ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रभाव

डॉक्टरों के मुताबिक लगातार तेज आवाज न केवल मानसिक तनाव बढ़ाती है, बल्कि यह सुनने की क्षमता, नींद और एकाग्रता पर भी बुरा असर डालती है. छात्रों के लिए यह और भी गंभीर समस्या है, क्योंकि परीक्षा के समय उन्हें लंबे समय तक पढ़ाई और मानसिक एकाग्रता की जरूरत होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन अब और अधिक सतर्क हो गया है.

संपादक की पसंद

