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AQI 300 पार, शोर 102.4 डेसिबल तक, दीपावली के बाद धनबाद में प्रदूषण की दोहरी मार

धनबाद प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय ( Etv Bharat )

धनबाद: दीपावली यानी रोशनी, खुशियों और आतिशबाजी का त्योहार. लेकिन धनबाद में इस बार दीपावली के जश्न का असर शहर की आबोहवा पर दिखाई दिया. पटाखों से निकले धुएं ने जहां हवा की गुणवत्ता बिगाड़ी, वहीं तेज आवाज ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा दिया. आंकड़े बताते हैं कि दीपावली के दिन, दिन में धनबाद का AQI 121 था, जो रात में 300 के पार पहुंच गया. वहीं शहर के बैंक मोड़ में ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर 102.4 डेसिबल तक दर्ज किया गया. यानी दीपावली के जश्न में धनबाद को वायु और ध्वनि प्रदूषण, दोनों की मार झेलनी पड़ी.

हवा में घुला पटाखों का धुआं