AQI 300 पार, शोर 102.4 डेसिबल तक, दीपावली के बाद धनबाद में प्रदूषण की दोहरी मार
धनबाद में दीपावली के दौरान पटाखों से निकले धूएं ने शहर को प्रदूषित कर दिया है. AQI पहुंचा 300 के पार. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 10, 2026 at 10:17 AM IST
धनबाद: दीपावली यानी रोशनी, खुशियों और आतिशबाजी का त्योहार. लेकिन धनबाद में इस बार दीपावली के जश्न का असर शहर की आबोहवा पर दिखाई दिया. पटाखों से निकले धुएं ने जहां हवा की गुणवत्ता बिगाड़ी, वहीं तेज आवाज ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा दिया. आंकड़े बताते हैं कि दीपावली के दिन, दिन में धनबाद का AQI 121 था, जो रात में 300 के पार पहुंच गया. वहीं शहर के बैंक मोड़ में ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर 102.4 डेसिबल तक दर्ज किया गया. यानी दीपावली के जश्न में धनबाद को वायु और ध्वनि प्रदूषण, दोनों की मार झेलनी पड़ी.
हवा में घुला पटाखों का धुआं
धनबाद पहले से ही कोयला खनन, औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों के धुएं और सड़क की धूल के कारण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है. ऐसे में दीपावली पर हुई आतिशबाजी ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया. प्रकाशित निगरानी रिपोर्ट में रात के दौरान PM10 की रीडिंग 337 बताई गई है.
वायु प्रदूषण
- 8 नवंबर, दिन का AQI – 121
- दीपावली की रात – 300 पार
- रात की PM10 रीडिंग – 337
पटाखों के शोर ने भी बढ़ाई परेशानी
सिर्फ हवा ही नहीं, दीपावली की रात पटाखों की तेज आवाज ने भी धनबाद के कई इलाकों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ा दिया. एक नवंबर यानी दीपावली से पहले और आठ नवंबर यानी दीपावली के दिन के आंकड़ों की तुलना करने पर तीन प्रमुख इलाकों में बड़ा अंतर सामने आया. बरटांड़ में रात 9 से 10 बजे के बीच औसत ध्वनि स्तर 69.7 डेसिबल से बढ़कर 96.2 डेसिबल पहुंच गया. जबकि हीरापुर में यह स्तर 73.8 से बढ़कर 100.2 डेसिबल दर्ज किया गया. वहीं बैंक मोड़ में 77.3 डेसिबल से बढ़कर 102.4 डेसिबल तक पहुंच गया.
सबसे ज्यादा शोर बैंक मोड़ में
ध्वनि प्रदूषण के अधिकतम स्तर यानी Lmax पर नजर डालें तो बैंक मोड़ में रात 9 से 10 बजे के दौरान 104.5 डेसिबल दर्ज किया गया. हीरापुर में यह 103.5 और बरटांड़ में रात 10 से 11 बजे के बीच 102.5 डेसिबल रहा. आंकड़े बताते हैं कि दीपावली की रात सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि कई घंटों तक शहर के अलग-अलग इलाकों में शोर का स्तर काफी ऊंचा बना रहा.
प्रदूषण की दोहरी चुनौती
वायु प्रदूषण में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. वहीं तेज आवाज का लगातार संपर्क सुनने की क्षमता, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. धनबाद जैसे कोयला और औद्योगिक गतिविधियां वाले शहर में त्योहारों के दौरान प्रदूषण की यह दोहरी चुनौती और गंभीर हो जाती है. पटाखों के धुएं और शोर ने पर्यावरण की सेहत पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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