राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस, जूली बोले- मुख्यमंत्री रील बनाते हैं, 8 करोड़ का टेंडर दिया

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की पूर्व की बजट घोषणाएं पूरी नहीं होने सहित अन्य मामलों को लेकर सरकार को जमकर घेरा और कई सवाल खड़े किए. जूली करीब 1 घंटे तक सदन में बोले और कई बार उन्होंने शेरो-शायरी के जरिए भी अपनी बात सदन में रखी.

जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में काम हो या नहीं, लेकिन बढ़-चढ़कर ब्रांडिंग होनी चाहिए. इस ब्रांडिंग के लिए 8 करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ है, रात 12 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय से लौटते हैं और उसकी रील बनती है. प्रधानमंत्री तो 24 घंटे काम करते हैं लेकिन अगर इनका यूट्यूब चैनल देखा जाए तो उस पर 100 लोग भी नहीं देखते हैं, यहां तक कि भाजपा के 115 विधायक भी नहीं देखते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में डीजीपी चले गए, मुख्य सचिव चले गए और मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी चला गया. अब किसका नंबर है, कहीं अब सीएम नहीं बदल जाए. सीएम तो यही रहने चाहिए. हम चाहते हैं कि सीएम पूरे 5 साल रहें. जूली ने कहा कि देश के एक बड़े उद्योगपति जयपुर में मुख्यमंत्री से मिलकर गए थे. उसके अगले दिन ही कैबिनेट की बैठक बुला ली. आप चाहो तो 'मैं उसका नाम भी बता सकता हूं, विधायक दल की बैठक में एक मंत्री ने सरकार की हकीकत बता दी और कहा कि एक मंत्री की वजह से लोग गांव में घुसने नहीं देंगे'.

हमारे राज में विधायक थानेदार के पैर नहीं छूते थे: जूली ने सरकार पर तंज कसते कहा कि विधायकों की जनता नहीं सुनती, अधिकारियों की मंत्री नहीं सुनते, मंत्रियों की मुख्यमंत्री नहीं सुनते और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति की और दोनों की काफी देर तक नोकझोक भी हुई. जूली ने कहा कि इस सरकार में विधायकों को काम करने के लिए थानेदार के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं. मंत्री खड़े रहते हैं और अधिकारी बैठे रहते हैं, कोई विधायक धरने की धमकी देता है, कोई विधायक कुछ कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार में किसी विधायक को थानेदार के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ती थी. जूली ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, 'आपके कई विधायक दादागिरी कर रहे हैं, एक विधायक से तहसीलदार किस तरह से बात करता है, कोई गरीब या नया जनप्रतिनिधि और उसका मजाक उड़ाया जाता है. आपके मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच प्रधान हटाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है, एक मंत्री पर पोल हटाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है.