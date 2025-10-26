Delhi: छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को साइबर अपराध के प्रति किया जाएगा जागरूक, तैनात किए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी
दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी.
Published : October 26, 2025 at 10:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों छठ महापर्व की धूम है. इसी को लेकर दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हेमंत तिवारी ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. उन्होंने कहा, "इस बार साइबर जागरूकता अभियान को छठ से जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है. प्रमुख छठ घाटों पर सभी श्रद्धालुओं को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचाया जा सके."
उन्होंने आगे कहा, "इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर छठ मनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी."
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta says, " ...this year, the chhath festival is being celebrated in delhi in a grand and spectacular manner. preparations are in full swing everywhere... the government has fulfilled its responsibility, and arrangements have been made to… pic.twitter.com/YfZHl5A4Kj— ANI (@ANI) October 26, 2025
इससे पहले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने वासुदेव घाट पर छठ पूजा की तैयारी की समीक्षा की थी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. सीएमओ ने एक बयान में यह जानकारी दी.
घाटों पर उमड़ी भीड़: चार दिनों तक चलने वाला हिंदू पर्व छठ शनिवार को पहली रस्म 'नहाय खाय' के साथ शुरू हो गया, जिसके लिए विभिन्न घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी. श्रद्धालु पवित्र स्नान करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए नदी तटों पर उमड़ पड़े, जिससे पावन छठ महापर्व की शुरुआत हुई. इस वर्ष यह त्योहार 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसमें कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय, पंचमी को खरना, षष्ठी को छठ पूजा और सप्तमी को उषा अर्घ्य का समापन होगा. सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा को समर्पित यह त्यौहार पवित्रता, कृतज्ञता और परिवार की भलाई पर जोर देता है.
