Delhi: छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को साइबर अपराध के प्रति किया जाएगा जागरूक, तैनात किए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी

नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों छठ महापर्व की धूम है. इसी को लेकर दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हेमंत तिवारी ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. उन्होंने कहा, "इस बार साइबर जागरूकता अभियान को छठ से जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है. प्रमुख छठ घाटों पर सभी श्रद्धालुओं को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचाया जा सके."

उन्होंने आगे कहा, "इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर छठ मनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी."

इससे पहले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने वासुदेव घाट पर छठ पूजा की तैयारी की समीक्षा की थी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. सीएमओ ने एक बयान में यह जानकारी दी.