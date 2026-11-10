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छठ महापर्व पर धुर्वा डैम में सुरक्षा का पहरा, NDRF ने संभाला मोर्चा, रूट मार्च कर परखी तैयारियां

सुरक्षा सामान के साथ NDRF की टीम ( Etv Bharat )

रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां तेज हो गई हैं. छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन के साथ-साथ आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को NDRF की टीम रांची के धुर्वा डैम पहुंची. यहां जवानों ने रूट मार्च कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया. टीम ने जलाशय और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया. छठ महापर्व के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति, डूबने की घटना या अन्य दुर्घटना से निपटने के लिए NDRF की सक्रियता बढ़ा दी गई है.

धुर्वा डैम क्यों है खास