छठ महापर्व पर धुर्वा डैम में सुरक्षा का पहरा, NDRF ने संभाला मोर्चा, रूट मार्च कर परखी तैयारियां
रांची के धुर्वा डैम में छठ महापर्व के दौरान NDRF की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 12:57 PM IST
रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां तेज हो गई हैं. छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन के साथ-साथ आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को NDRF की टीम रांची के धुर्वा डैम पहुंची. यहां जवानों ने रूट मार्च कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया. टीम ने जलाशय और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया. छठ महापर्व के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति, डूबने की घटना या अन्य दुर्घटना से निपटने के लिए NDRF की सक्रियता बढ़ा दी गई है.
धुर्वा डैम क्यों है खास
राजधानी रांची के धुर्वा इलाके में स्थित धुर्वा डैम को हटिया डैम के नाम से भी जाना जाता है. यह रांची के प्रमुख जलाशयों में शामिल है. झारखंड पर्यटन विभाग के मुताबिक, करीब 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह जलाशय आसपास की बड़ी आबादी के लिए जलापूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है. शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल जलक्षेत्र के लिए भी जाना जाता है. यहां सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए भी लोग पहुंचते हैं.
छठ महापर्व के दौरान उमड़ता है आस्था का सैलाब
धुर्वा डैम की यही विशेषता छठ महापर्व के दौरान इसकी अहमियत और बढ़ा देती है. छठ पूजा में व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जलाशयों, नदियों और तालाबों के किनारे पहुंचते हैं. धुर्वा डैम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने पहुंचते हैं. शाम के अर्घ्य के दौरान डूबते सूर्य को नमन करने और अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है.
15 नवंबर को शाम और 16 नवंबर को सुबह का अर्घ्य
इस वर्ष छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ होगी. 14 नवंबर को खरना का अनुष्ठान किया जाएगा. इसके बाद 15 नवंबर, रविवार को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे. वहीं, 16 नवंबर, सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा. रांची में 15 नवंबर को सूर्यास्त का समय लगभग शाम 5 बजकर 4 मिनट है, जबकि 16 नवंबर को सूर्योदय सुबह लगभग 6 बजकर 3 मिनट पर होगा. इसी दौरान व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे.
धुर्वा डैम जैसे बड़े जलाशय में छठ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो जाती है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एक साथ पानी में उतरने, गहरे पानी में जाने और फिसलन जैसी परिस्थितियों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. खासकर शाम और सुबह के अर्घ्य के समय घाटों पर भीड़ का दबाव अधिक रहता है. ऐसे में NDRF की टीम की सक्रियता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. जवानों ने रूट मार्च के जरिए घाट और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया. आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने की तैयारी को लेकर टीम की मौजूदगी अहम मानी जा रही है.
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