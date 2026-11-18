पद्मश्री दीपा मलिक बोलीं- 'हार न मानें, मजबूत संकल्प से हर बाधा पार की जा सकती'
राष्ट्र सेविका समिति की 90 साल की गौरवशाली यात्रा पर आधारित पुस्तिका का विमोचन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:30 PM IST
लखनऊ: इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मनु हॉल में आयोजित राष्ट्र सेविका समिति की गौरवशाली यात्रा, संगठनात्मक साधना, सामाजिक योगदान और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित लघु पुस्तिका समिति के 90 साल की यात्रा का विमोचन मंगलवार को किया गया.
पद्मश्री दीपा मलिक ने कहा कि जीवन में कैसी भी चुनौती या परिस्थिति आए, यदि व्यक्ति स्वयं को चुनौती देने का साहस रखता है और अपने भीतर मजबूत इच्छाशक्ति बनाए रखता है, तो सफलता प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक सकता.
दीपा मलिक ने स्वयं अपने जीवन और उपलब्धियों के माध्यम से इस विचार को साकार किया है. उनका जीवन इस बात का जीवन्त उदाहरण है, शारीरिक चुनौतियां भी मजबूत संकल्प, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बन सकतीं हैं.
प्रख्यात पैरालम्पिक खिलाड़ी पद्मश्री दीपा मलिक ने कहा, राष्ट्र सेविका समिति की पहल आज की युवा पीढ़ी को समाज और राष्ट्र से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है. जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. जब व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा, दृढ़ इच्छाशक्ति और जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होता है, तो वह हर परिस्थिति से संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है.
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका अन्नदानम सीता गायत्री ने कहा, जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार प्रत्येक महिला भी दीपक बनकर समाज और राष्ट्र में प्रकाश फैला सकती है.
डॉ. सुरभि भदौरिया की लघु पुस्तिका भी एक दीपक के रूप में समाज और राष्ट्र सेविका समिति की ज्योति को प्रकाश देगी, आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनेगी. सीता गायत्री जी ने आगे कहा कि राष्ट्र सेविका समिति एक ऐसी विशिष्ट संस्था है, जो महिलाओं की शक्ति, सामर्थ्य और संस्कारों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ती है. अनेक संस्थाएं महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, लेकिन राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं के माध्यम से राष्ट्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है.
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