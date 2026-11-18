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पद्मश्री दीपा मलिक बोलीं- 'हार न मानें, मजबूत संकल्प से हर बाधा पार की जा सकती'

इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मनु हॉल में आयोजित लघु पुस्तिका समिति ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मनु हॉल में आयोजित राष्ट्र सेविका समिति की गौरवशाली यात्रा, संगठनात्मक साधना, सामाजिक योगदान और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित लघु पुस्तिका समिति के 90 साल की यात्रा का विमोचन मंगलवार को किया गया.

पद्मश्री दीपा मलिक ने कहा कि जीवन में कैसी भी चुनौती या परिस्थिति आए, यदि व्यक्ति स्वयं को चुनौती देने का साहस रखता है और अपने भीतर मजबूत इच्छाशक्ति बनाए रखता है, तो सफलता प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक सकता.