ETV Bharat / state

अलवर जेल में फिर मिली प्रतिबंधित सामग्री, 5 मोबाइल फोन, डाटा केबल और अन्य सामान जब्त

अलवर में फिर मिली प्रतिबंधित सामग्री ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना कारागृह कर्मियों को उस समय लगी जब वह कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे. इस दौरान कारागृह की दीवार के पास से गुजर रहे बिजली के तार पर एक सफेद थैली लटकी हुई मिली, जिसकी जांच करने पर उस थैली में प्रतिबंधित वस्तुएं मिलीं. कारागृह विभाग की ओर से कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. तारों में थैली लटकी मिली: कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि जेल प्रशासन के मुख्य प्रहरी अमरचंद शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दी कि दोपहर करीब 2:30 बजे वह कारागृह में गश्त कर रहे थे. इस दौरान उन्हें कारागृह की दीवार के पास से गुजर रहे बिजली के तारों में एक सफेद थैली लटकी दिखाई दी, जिस पर उन्होंने जेल प्रशासन को सूचना दी. इस सूचना पर जेल प्रशासन के कारापाल व प्रहरी मौके पर पहुंचे और सीढ़ी की मदद से थैली को नीचे उतार कर जांच की गई. इसे भी पढ़ें- जयपुर सेंट्रल जेल में मिला मोबाइल फोन, जमीन में दबा रखा था