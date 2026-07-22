अलवर जेल में फिर मिली प्रतिबंधित सामग्री, 5 मोबाइल फोन, डाटा केबल और अन्य सामान जब्त
केंद्रीय कारागृह में निरीक्षण के दौरान दीवार के पास बिजली तार पर लटकी थैली में मोबाइल फोन, तंबाकू और बीड़ी समेत प्रतिबंधित वस्तुएं मिलीं.
Published : July 22, 2026 at 4:27 PM IST
अलवर: जिले के केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना कारागृह कर्मियों को उस समय लगी जब वह कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे. इस दौरान कारागृह की दीवार के पास से गुजर रहे बिजली के तार पर एक सफेद थैली लटकी हुई मिली, जिसकी जांच करने पर उस थैली में प्रतिबंधित वस्तुएं मिलीं. कारागृह विभाग की ओर से कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया. फिलहाल पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.
तारों में थैली लटकी मिली: कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि जेल प्रशासन के मुख्य प्रहरी अमरचंद शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दी कि दोपहर करीब 2:30 बजे वह कारागृह में गश्त कर रहे थे. इस दौरान उन्हें कारागृह की दीवार के पास से गुजर रहे बिजली के तारों में एक सफेद थैली लटकी दिखाई दी, जिस पर उन्होंने जेल प्रशासन को सूचना दी. इस सूचना पर जेल प्रशासन के कारापाल व प्रहरी मौके पर पहुंचे और सीढ़ी की मदद से थैली को नीचे उतार कर जांच की गई.
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डाटा केबल व 5 मोबाइल फोन मिले: शिकायत में बताया गया कि थैली के अवलोकन के दौरान उसमें संदिग्ध निषिद्ध वस्तु होने का अंदेशा हुआ. जेल प्रशासन की ओर से दी गई शिकायत में बताया कि संदिग्ध थैली को खोलने पर उसमें 14 तंबाकू के पाउच, 14 बीड़ी के बंडल, पांच डाटा केबल व 5 मोबाइल फोन मिले. शिकायत में बताया गया कि जेल में इस तरह की निषिद्ध सामग्री का पाया जाना कारागृह के नियम विरुद्ध है.
जांच में जुटी पुलिस: जेल प्रशासन ने बरामद निषिद्ध सामग्री को जब्त कर कपड़े की थैली में सीलबंद कर मोहर लगाई गई. इसके बाद कोतवाली थाने में शिकायत दी गई, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित वस्तु मिलने की शिकायत दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. इस प्रकरण की जांच थाने के एएसआई रामनिवास द्वारा की जा रही है.
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