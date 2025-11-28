ETV Bharat / state

सचिवालय में औचक निरीक्षण: नदारद मिले आधे अधिकारी और कर्मचारी, होगी कार्रवाई

प्रशासनिक सुधार विभाग का सचिवालय में औचक निरीक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा. गैर हाजिर कार्मिकों पर होगी कार्रवाई.

Team checking attendance register in the secretariat
सचिवालय में हाजिरी रजिस्टर चेक करती टीम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 5:29 PM IST

जयपुर : राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास एक्शन मोड पर हैं. मुख्य सचिव पद संभालने के बाद कई विभागों के कामकाज की प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग के साथ औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं. सीएस की सक्रियता का असर प्रशासनिक सुधार विभाग में दिख रहा है. विभाग ने दूसरे दिन भी सचिवालय में औचक निरीक्षण जारी रखा. शुक्रवार सुबह विभाग की टीम ने एसएसओ बिल्डिंग स्थित विभागों में औचक निरीक्षण कर रजिस्टर जब्त किए. इसमें 117 में से 55 यानी 47% गजेटेड अधिकारी और 446 में से 233 यानी 52 प्रतिशत अराजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. निरीक्षण में 288 कर्मी अनुपस्थित पाए गए.

इन विभागों में निरीक्षण: प्रशासनिक सुधार विभाग ने एसएसओ बिल्डिंग के विभागों का निरीक्षण किया. 51 रजिस्टर जब्त किए. प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि केआर मीना, वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सुनील कुमार शर्मा, शासन उप सचिव, महेन्द्र कुमार सरावता, कैलाश मीणा, पुष्कर राज, अनुभागाधिकारी, तरुण मीणा, सुरेन्द्र सिंह एवं कष्णावतार कटारिया, लिपिक ग्रेड-द्वितीय की ओर से एसएसओ भवन, शासन सचिवालय स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों/विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया. एसएसओ भवन, जयपुर स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विभागों की संधारित 51 उपस्थिति रजिस्टर मौके पर जब्त किए. इन कार्यालयों,विभागों के 117 राजपत्रित अधिकारी में से 55 और कुल 446 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 233 अनुपस्थित पाए. गैर हाजिर कार्मिकों पर सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्च स्तर पर पेश की जाएगी.

संदेश साफ, काम को गति देना: मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद श्रीनिवास ने हालिया तबादला सूची जारी करने के बाद अब विभागवार काम की समीक्षा की रफ्तार बढ़ा दी. मुख्य सचिव ने सचिवालय में कई विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया था. कंट्रोल रूम से लेकर शाखाओं तक में खुद फाइल प्रोग्रेस, लंबित मामलों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल करते दिखे. इसका संदेश साफ था कि लंबित फाइल रोकने का दौर खत्म कर काम में तुरंत गति लाना है. फाइलों को अनावश्यक नहीं रोका जाए.

